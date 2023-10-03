杭州亞運履傳捷報，臺灣定向越野也大放異彩，臺北醫學大學醫學系五年級黃敏惠今年在國內外大小賽事中履創佳績，9月拿下印尼國際賽與全國定向越野錦標賽女子姐冠軍，以目前排名積分估算，幾乎可確定將代表臺灣參加11月在馬來西亞舉辦的賽事，再次為國爭光。

定向越野起源於歐洲，又被稱為智者的運動，是一項利用地圖與指北針，自行規劃路徑通過各個檢查點的運動，不僅考驗體力及敏捷度，還同時運用腦力思考判斷，黃敏惠說，選手在出發前的最後一刻才會拿到地圖，為了讓奔跑的過程更流暢並避免失誤，拿到地圖同時就會記下一至三個檢查點，也就是當你跑向第一個檢查點時，應該就要預判好第二甚至第三個檢查點的路線，黃敏惠強調：「這跟讀書考試不一樣，因為必須在心跳很快的情況下快速進行圖像記憶。」也因此，大腦如何在體能發揮極限的同時保持專注力及正確規劃路徑非常關鍵，「只要停下來看地圖或走錯一秒的路，差距就會被遠遠拉開。」

在疫情解封後，黃敏惠陸續為北醫大奪下全國大專院校定向越野錦標賽暨全國排名賽大專盃公開女子組金牌，並在全民運動會代表臺北市奪下3金1銀，更代表臺灣赴馬來西亞參賽榮獲雙金，在該領域中，已被公認為定向一姐。而為了在忙碌的醫學學業中兼顧熱愛的運動，參加國際賽事時，黃敏惠必定帶書，無論是等待、搭機、搭車等隨時把握時間唸書，就如2018年到香港參賽時，距離學測僅一個月，黃敏惠雖然擔心考試，但又不想因此抱憾，因此仍帶著書籍赴港參賽，把握每一刻唸書。結果不僅在香港舉辦的亞洲定向錦標賽榮獲女子18歲菁英組短距離賽第二名，也順利考上第一志願醫學系。

黃敏惠回憶，定向運動不僅帶給她挑戰自我的樂趣，也曾令她心驚，雖然機率很低，但她曾在山林賽事中遇到野豬和羊骸，當下既害怕又心急，但還是冷靜面對，黃敏惠心有餘悸的說：「所幸遇到野豬時隔著一個溝渠，我不敢直視野豬，而是放慢步伐離開牠的視線後才快速轉換回地圖和賽場中。」

說起對定向運動的熱愛，黃敏惠的眼光灼熱，興緻高昂，強烈推薦喜歡大自然又愛旅遊的人嚐試，為了兼顧未來的醫學志業及運動嗜好，黃敏惠除了學業也會定期與朋友進行定向訓練，她期待能有更多臺灣人加入定向運動的行列，也希望有朝一日能代表臺灣赴歐洲挑戰定向越野圓夢。