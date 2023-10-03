第4屆WILL POWER永慶盃籃球賽在板橋體育館熱烈開戰，邀請國內20所大專校院籃球隊參賽，分為挑戰組及公開組競賽。新北市教育局長張明文應邀參加大專組籃球賽開幕儀式，並歡迎各隊蒞臨新北市，用自己熱愛的籃球較勁、精進球技，以球會友，提升國內籃球實力。

張明文表示，今年持續與WILL POWER國際體育交流協會合作辦理籃球賽，共同推動國內籃球運動的發展，提供球員們切磋球技的舞臺，展現球員們平時努力訓練的成果，並為所屬的球隊爭取更佳成績。第4屆賽事，大專組各邀請8所及12所學校，以挑戰組及公開組兩組分組競賽，20所大專校院籃球隊實力在伯仲之間，透過每場次賽事的進行，激發球員們精湛的球技，邀請新北市民朋友及國內籃球迷進場觀看精彩球賽，為國內籃壇未來的明日之星加油打氣也預祝本次賽事順利圓滿成功，各球隊奪得隊史佳績。

教育局強調，新北市近年來致力推動基層籃球運動，從國小、國中至高中三級銜接培育扎根，全力推展學生籃球運動，建構完整培訓體系，並向上供輸職業籃球隊，蓬勃國內籃球運動。同時感謝賽事的主辦單位WILL POWER國際體育交流協會及贊助單位永慶房屋，用熱愛籃球的實際行動打造籃球競賽舞臺，支持年輕球員們追逐籃球夢想；期待未來有更多企業、社會資源挹注，共同合力辦理賽事，成為籃球運動發展的正能量，新北市會持續提供學生球員們更多競賽舞臺，扎根基層籃球發展。