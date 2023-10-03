這幾年最夯的議題，莫過於SDGs。早在2015年，聯合國提出的17項全球永續發展目標（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs），期望在2030年達成，儼然已成為各企業的「標配」。

仔細探究後，許多SDGs議題與日常生活息息相關，尤其，針對SDGs3健康與福祉和SDGs4優質教育，更是學生能腦力激盪、創意發想的著力點。所以，慈濟科技大學特地在婦女健康護理學課程，加入創新思維，讓學生發掘問題、規劃、街頭訪問，再進一步與專家學者討論、架設教育網站等，提出讓SDGs融入生活的建議。

結合SDGs3健康與福祉的「健康花園保養－喝水活動」，廣邀102名學生挑戰連續21天，天天喝足2,000cc的水量！透過line群組，採每小時、準點提醒喝水，鼓勵學生上傳喝水照片，既可避免泌尿道感染、便祕等，又多了相互較勁的意味。沒想到，獲得極大回饋，像是痘痘少了、排便順暢，皮膚也更Q彈，即使挑戰結束，也願意繼續天天喝水2,000cc。

久坐比抽菸更危險，還會增加心血管疾病和代謝症候群的發生機率。學生提出「解放屁股動起來」計畫，邀33位測試者，採每週運動三次，一次30分鐘，進行為期21天的連續運動。搭配Google Fit程式紀錄，通過影片紀後剪輯，上傳至ig粉絲專頁，觀察身體變化。根據統計，平均每日步數提升近1,500步，其中有7位更是每日步數達到7,000步。護理系二年級學生汪鈺婷表示，要找到願意配合運動生活的測試者並不容易，更何況還要持續進行21天，妥妥的考驗了耐力和毅力。

結合SDGs4優質教育的「心靜則寧」計畫，透過自製音檔，在上課前播放90秒音樂，讓學生閉上眼睛，調整呼吸和情緒，創造準備上課的儀式感。以大腦研究著稱的哈佛醫學院學者Jill Bolte Taylor主張，平復情緒的黃金時間是90秒，能緩和情緒引發的壓力荷爾蒙。參與計畫的授課老師表示，學生在課堂上的專注度明顯提升，玩手機的頻率和次數也大幅度下跌。

護理系副教授王淑芳表示，健康與生活息息相關，鼓勵學生從日常生活找切入點，再腦力激盪、創意發想，廣邀同學、朋友、家人參與，逐步完成計畫。藉此深入瞭解相關議題，明白如何接地氣的溝通和互動，更讓SDGs不再遙不可及。