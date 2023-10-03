為培養資通訊應用素養，臺北市政府教育局特辦理「臺北市112年國中小學生Scratch貓咪盃創意競賽」，賽事採取線上方式報名，報名期間至10月11日下午4時截止，於臺北市科技教育網（https://techpro.tp.edu.tw/）進行報名，歡迎有興趣的學生洽學校踴躍報名參加。

此次競賽分為兩大組別「動畫短片組」及「互動遊戲組」，考驗選手程式設計及創意思考等綜合資訊能力。而競賽主題特別結合社會關注議題，包含交通安全、國民法官制度、外來種生態影響及AI技術運用等主題，鼓勵學生整合資訊知識，運用程式設計發揮創意，關懷社會重要議題。

競賽初賽以線上收件及書面審查方式辦理，請參賽隊伍於112年10月11日下午4時前上傳參賽資料與作品，決賽於11月10日假金華國小實體舉行，將徵選出特優隊伍晉級全國賽作為臺北市代表隊伍，由教育局補助經費進行培訓，並提供獎勵分別為特優2隊新臺幣3,000元、優等2隊2,000元、佳作5隊1,000元及評審特別獎3隊800元等值禮券或商品卡，歡迎北市學生組隊報名角逐獎項！

本市連續3年帶隊進軍全國賽金華國小林昱成老師表示，近年比賽時常結合SDGs永續發展目標等概念，期待學生可以在作品中，呈現關懷地球永續的創意與省思，結合程式語言與人文素養跨域學習成果，或許有機會能雀屏中選。北市教育局指出，為提升學生STEAM及新科技素養，將持續辦理各式比賽，並教導學生正確使用網路及新興科技知識，期待本市學生能夠透過比賽，養成應用科技解決問題能力，成為未來STEAM及新科技專業人才！