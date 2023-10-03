近期萬華在地協會配合北市府觀傳局，舉辦介紹艋舺、大稻埕兩地的「2023頂下小吃拼」，而老松國民小學與臺北市鄉土教育中心，也特別邀請「台北市大稻埕創意街區發展協會」共同規劃辦理本次「百年風華大稻埕」特展。內容將展出大稻埕各種商業發展興盛的店家，同時也呼應百年老店主題，讓民眾可以「吃美食搭配看展覽」穿越艋舺與大稻埕兩個老城區，感受臺北魅力及美食、文創和觀光文化底蘊。

鄉土教育中心主任張欽鵬表示，本次展覽依店家特色主題共規劃三大展區，從原生在地的老店家，到跟隨大稻埕發展而前來扎根的後進商號，以及互動體驗區供民眾打卡拍照感受大稻埕氛圍，而部分展品還能親自動手體驗互動，要讓大家在艋舺也能感受到大稻埕的產業魅力。在展品中，大稻埕現存最老的商號林復振商行提供了早期代理進口的紅帽子禮盒，以及首次展出的日本味之素原廠授權經銷招牌；曾經在名畫「南街殷賑」裡出現的乾元參藥行，雖然在迪化街上的本店已歇業，但系出同源且持續維護著這百年招牌的上乾元參藥行，也不吝分享提供展示早年店內使用過的製藥丸機以及特色產品更顯珍貴。

這次的特展除了有珍貴的展品外，更有以創新及傳承出發來體驗百年老店的特色，像是「李亭香餅舖」把糕餅模具做成拓印體驗，讓民眾可以自行選擇喜愛的餅模圖案拓印紀念，「林三益」帶來最經典的毛筆及練習布，可以讓我們一同體驗百年製筆工藝也持續推廣書法文化，而「大華行」則是把臺灣茄芷袋變成台灣LV包的關鍵人物，回大稻埕接手百年街屋的王泰欽老闆以形塑品牌及市場區隔化的行銷方式，透過打造10款不同花色的茄芷袋並掛上大華行品牌後，自此一炮而紅。

張主任接著說發生於西元1853年的「頂下郊拚」，促使了原住於艋舺的同安人遷徙至大稻埕，日後更因為其位置臨淡水河，航運交通方便，進而讓大稻埕地區的發展熱絡。自1860 年淡水開港通商後，大稻埕受地利之便，以及洋行茶商林立，逐漸成為茶葉出口重要據點；此時大稻埕已成為北部重要的貿易基地。日治時期，大稻埕仍然是本島人重要的商業貿易中心，不僅在地商號陸續開業，也讓不少外來商號選擇在此落腳。大稻埕的發展也從當年的商業貿易聚落到現今新舊並融的歷史街區，特有的產業活動成為了這裡的在地特色，也逐漸發展出後來的各種文化藝術與思想匯集。

負責規劃執行的台北市大稻埕創意街區發展協會副理事長吳孟寰表示，「大稻埕」這個名稱大多數人聽過可能是在葉天倫導演拍攝的電影「大稻埕」還有畫家郭雪湖1930描繪中元節前後熱鬧景象的「南街殷賑」，但大稻埕的發展可能很多人不知道跟艋舺也有一段故事。1851年來自基隆的林藍田落腳於大稻埕開始，1853年艋舺發生頂下郊拚之後，同安人遷往了大稻埕，共同在大稻埕發展至今已超過170 年，從當年的商業貿易聚落到現今新舊並融的歷史街區，這次展覽網羅在地經營超過百年的商號，到後來落腳大稻埕同樣發展超過百年的品牌，以及將上一代的故事在這裡重新呈現的店家，除了大稻埕的傳統四大產業（茶、南北貨、布疋、中藥），到與各式生活相關的商業活動共有12間不同種類的店家的故事。這次透過展覽方式呈現，帶民眾跨越時空感受老店魅力，將這些美好故事再續百年。

本展覽自即日起展至10月29日止，星期二至星期日，上午9時至下午5時，免費開放參觀，相關展覽資訊請至臺北市鄉土教育中心網站(http：//hcec.tp.edu.tw)查詢