夢想淘心室10月4日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請國防理工學院–機械航空系航空組的簡宏恩同學分享身為三胞胎排行老二的早產兒，為什麼跟哥哥妹妹不一樣，選擇軍校就讀？「當兵」在男生的聊天話題中，有特殊獨特的情感意義，經常讓身旁的女性朋友們無法插話。隨著時代的推進，許多女生也投入國軍保家衛國的行列，漸漸地當兵不再只是男生們的專屬話題，甚至於女生如果想要進入軍校就讀，學科的競爭更勝男生。這集曉曉邀請花木蘭簡宏恩來到曉宇宙分享，如何進入國防理工學院就讀，選擇軍校後自己最大的收穫以及讀書時發生的趣事與軍校專屬的術語。

宏恩在節目中把自己的人生比喻成綜合沙拉，沙拉中各種不同的食材與醬料就很像人生的興趣與生活中的挑戰，經過時間的攪拌組成豐富多彩的人生。此外，她分享了自己小時候其實並不知道自己未來想要從事什麼職業，所以小學在寫作文時，在我的夢想這道題上最常寫的是「我想成為一位老師」，因為這是唯一能接觸和觀察的職業，但長大進入軍校後認為自己必定會成為一位軍人，而對於自己的期許一直都只有「往最可能達成目標的方向，盡我所能去做並盡力去完成。」

就讀國防理工學院–機械航空系航空組的簡宏恩同學。(照片/簡宏恩提供)

宏恩於三胞胎中排行第二是一位早產兒，哥哥和妹妹都就讀普通大學，她覺得自己和兄妹們最大的不同是軍校平日是住校的團體生活，有機會歷練人與事的管理，加上學校中有長官、老師和學長姐同學照顧，所以父母不用擔心在校的安全，而且就讀軍校期間每個月都有一萬五的零用金，可以分擔父母與家中的經濟負擔。宏恩提醒想進入軍校的同學，首先須通過體檢、智力測驗與國防測驗，而後依照學測成績報考志願中的軍校，至於進入軍校後，必須接受入伍訓練，並循序漸進地訓練體能、軍事知識與熟悉團體生活規範。

「生而為人，最公平的是每人每天只有24小時。努力是為了當機會來臨有足夠能力去抓住它；是為了讓自己的人生能有更多選擇；是為了嚮往的生活和理想的自己；是為了此生來到這個世上無所遺憾。」是宏恩給自己的座右銘，同時也將它送給再努力道路上的青年學子與聽眾。如果你想了解更多關於國防理工學院的內容，或是想對花木蘭宏恩有更多的認識，就趕快來收聽今天的【曉宇宙】節目。

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