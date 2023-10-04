2023年歐洲教育者年會（EAIE）於9月26日至29日在荷蘭鹿特丹舉行。東吳大學由王煦棋國際長率領同仁參與「Study in Taiwan」團隊，與台灣23所學校共同參展，推動國際交流。

歐洲教育者年會今年邁入第33屆，為歐洲規模最大、最具代表的國際教育交流盛會，共有來自100多個國家的6700多名代表參加，東吳大學在年會期間與來自美國、加拿大、英國、荷蘭、德國、挪威、丹麥、芬蘭、澳洲、日本、韓國、印度等12個國家27所學校洽談國際交流，期能提供東吳大學學生更多出國交流機會，包括洽談學生交換、暑期課程及雙聯學位等合作計畫。

代表團還藉此機會參訪荷蘭海牙應用科技大學、烏特勒支大學及參加姐妹校蒂爾堡大學舉辦的Partner Day，此一活動強化了夥伴關係，同時與來自10多所學校代表進行經驗分享，探討各校在推動國際交流方面的成功經驗和挑戰。

本次行程，東吳代表團亦前往英國蘇格蘭，參訪格拉斯哥大學、思克萊德大學、愛丁堡大堡，亦至姐妹校愛丁堡納皮爾大學，會晤該校副校長和國際長，並與法學教授座談，深化雙方未來的國際合作事項。

東吳大學國際處同仁參訪愛丁堡納皮爾大學，與該校副校長（右二）及國際長（左二）合影(照片/東吳大學提供)

這次參與歐洲教育者年會的經驗不僅提高了東吳大學在國際舞台上的能見度，亦為我們的學生提供了更多學習機會，透過參加國際交換計劃和跨國學習，增廣視野，培養全球化競爭力。