近年來AI人工智慧崛起，國立臺南大學資訊工程學系李健興教授帶領研究團隊，長期與世界多國進行人工智慧研發合作，發展互動式AI學習程式，獲得國際肯定，近年更研發台語人機共學系統，推廣本土語言學習，開創人機智慧學習新紀元。

李健興教授長期投入人工智慧研究，2009年榮獲「教育部資訊教育及臺灣學術網路傑出貢獻人員」，協助教育部建置國中小學攜手計畫網路平台，並與美國、法國、日本等國合作，在IEEE重要國際會議推廣電腦挑戰人腦之圍棋學術競賽活動，更研發腦波智慧圍棋學習平台，建構智慧機器人與人類協同學習的教育應用模式，獲得國際矚目與肯定。李教授也與南大教育系洪碧霞教授團隊共同合作研發中小學生IRT適性學習平台，並參與科技部數位經濟AI分項計畫，邀請日本、加拿大、義大利等國團隊共同研發CI&AI-FML智慧機器人及學習工具核心技術，優異成果獲頒2022年國際電機電子工程師學會 IEEE大學前教育功勳成就獎，成為臺灣首度獲獎團隊。

近年，李健興教授團隊將研發觸角拓展至智慧AI雙語學習及台語學習，除持續與多國進行研發合作，同時執行多年國科會產學合作計畫，邀請美國臉書Meta AI台語暨英語開發核心技術團隊成員協助，合作發展AI台語暨英語雙語學習產業，期望提升AI發展與實際應用。其中最新的CI&AI-FML台語人機共學系統，在今年7月美國芝加哥IEEE CEC 2023國際會議及8月韓國仁川FUZZ-IEEE國際會議上受到多國與會專家學者的高度關注，並對未來的國際合作研發推廣表達高度興趣。李教授表示，台語人機共學系統是全新的領域，在研究過程中遇到許多的困難，包含相關法規、研發產權的歸屬問題，以及設備和跨國合作的時差問題等，李教授說：「我希望讓長輩與孩子能不因語言而形成世代隔閡，而且台語是我們的文化之一，若是失傳豈不可惜」。

李健興教授致力於AI教育產業發展，台語人機共學系統已投入小學試行，並在教師與學生的反饋後進行調整。李教授指出，如今人機共學模型架構已趨完備，加上近年已逐漸成熟之生成式AI工具，只要有完善的跨國合作資源及專業領域人才，便可運用至更多領域的學習，不再受限於單純的語言學習，大學端的學生亦可以更簡單的進行程式設計，即使不具備資工相關專業知識，也能依據需求創建應用模型，進而使AI工具化更加廣泛。