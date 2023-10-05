為促進學生國際交流與開拓視野，大安高工共32位學生、4位師長，於今專程拜訪姐妹校「日本青森弘前工業高等學校」進行國際教育交流，該校是疫情期間由臺北市政府教育局聯合五校簽訂的姐妹學校之一，也是該校這三年來，第一個出訪的國際教育交流學生團隊。

透過雙方學生代表日語、英語致詞後，由日方學伴陪同帶領進行校園巡禮。在校園巡禮參觀過程中，看到日方學生服裝穿着整齊清潔、校園環境一塵不染及學生表現出有禮貌態度，莫不讓學生為之驚艷，做為日後學習的參考。

隨後進行採蘋果活動，採摘的是日本青森最好吃的土歧蘋果，對完全沒有摘蘋果經驗的台北學生而言，是一個令人難忘的經驗，最後在雙方學生依依不捨互道珍重，彼此約定明年二月再來訪問大安高工。

大安高工積極推動國際教育旅行，其目的不僅只開拓學生國際視野，更希望在旅行過程中、交流學習活動中，了解其他國家學生與自我差異點，去蕪存菁，落實學習融入生活、生活融入學習，才是本校辦理的初衷。