本於照顧弱勢、教育無類的精神，配合臺北市教育局特教科政策，臺北市立南港高工汽車科於111學年度招收「身心障礙學生專業技能班」，以實用技能學程為架構，簡稱「專技班」或「專汽班」。由汽車科與特教組合作辦理，學生以就業為導向，展現「普特跨專業」合作與融合教育理念。學生完成一年的基礎教育後，過半通過機器腳踏車修護丙級檢定，並在112學年度二年級時進入職場實習，成效良好，期許未來能發掘更多遺落的技藝天使。

為使專汽班學生增進學習效能並適應職場環境，在特教科官月蘭科長及劉美慧校長支持下，安排學生每週一天的職場體驗實習，並以居家就近實習方式，俾利學生適應實習環境。同時在汽車科連文乾主任與黃保盛老師安排之下，透過雙北各大機車品牌經銷商的協助，學生已於112年9月中進入職場實習，期待學生能適應職場、熟悉人際應對、增強技術養成。

職場實習部分，感謝三陽經銷商：大華車業、永湛車業；光陽經銷商：祥義車業、多輪多智能電動車、升源車業、高旺車業；山葉經銷商：三沅行車業、陽光國際車業、鈜大重車、日盛車業等10個廠商，提供優質實習環境及高素質的職場技師協助指導學生。讓我們期待技職與特教一起發光，前行無礙。