真理大學財務金融學系於本月3日上午，在校內舉行企業實習說明會。此次說明會旨在為即將畢業的財金系學生提供大四下學期前往頂尖金融機構實習的絕佳機會，活動參與人數近150人，共12家企業前來與財金系同學說明實習工作內容，企業希望透過面對面對談找到合適的實習生，而同學也期待藉由面談機會對產業多些認識。

參與此次實習說明會的企業包含多家國內頂尖金融機構，例如國泰世華銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行、第一商業銀行、淡水一信、華南永昌證券、兆豐證券、群益金鼎證券、兆豐期貨、勤業眾信聯合會計師事務所、公勝保險經紀人，以及中租迪和租賃公司共12家企業。活動的內容除了每家企業針對實習的工作內容詳細說明外，也提供學生與業界領袖直接面對面交流的機會，同時，參與企業也向即將畢業的優秀學生介紹其企業文化與提供招募相關訊息，多數企業代表都相信藉由面對面的對談較能掌握求職者與職缺的適配性，且真大校友在產業界的表現有目共睹，因此他們願意提供企業實習的機會給即將畢業的真大同學驗證學習成果的機會。

真理大學財務金融學系主任林惠文表示：「透過這次的說明會，我們期盼能深化學術界與業界之間的交流，為學生搭建一個直接與金融產業接軌的橋梁。這不僅強化學界與業界交流，還能深化學生所學的理論與業界實務的實際應用，將理論與實務結合。」林主任強調，財金系每年都提供企業實習機會給該系學生，其目的在培養財金系同學對未來事業發展做好準備，該系陳同學表示，透過說明會可以了解每個企業需要的人才，以及公司的願景，並檢視自己投入職場前尚需加強的能力。

這次企業實習說明會的成功，不僅彰顯了真理大學財務金融學系對學生未來職涯規劃的用心與投入，也突顯了該系與金融產業之間的緊密合作關係，林惠文主任承諾未來將舉辦更多相關活動，進一步為學生與企業打造共贏的機會。