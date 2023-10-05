新北市今辦理「2023新北市與美國多城文化、教育、經濟合作啟動記者會」，與5個城市完成合作備忘錄簽署，拓展合作關係，並邀請各城市市長、代表及貴賓參與「2023臺灣設計展」，希望藉由跨國城市交流，推廣在地文化藝術產業、教育資源與經貿關係的實質合作。

記者會上，劉和然副市長特別為貴賓準備「WELCOME 兔」，一隻滿載祝福的兔寶寶，微微豎起的耳朵傾聽，雙手捧上金元寶，象徵著歡迎和祝賀之意。雙方城市代表互相致贈市徽、市旗及市鑰，劉副市長與5位市長或市長代表共同宣示在文化、教育、經濟層面合作正式啟動，攜手打造多元文化共榮的新北國際城。

副市長劉和然表示，新北市2021年起已與加州矽谷科技重鎮庫比提諾市簽署雙城倡議，共同培育技職菁英，促進雙方城市青年交流、數位學習及產業互動等，今(2023)年並參與科羅拉多州奧羅拉市舉辦的「全球文化節」，展現城市的文化力與外交力。期待未來能與美國各城市共同培育科技產業人才，積極拓展國際市場，以達互惠互利的長期效益。

此外，新北市於今(2023)年度發布「新北市國際教育白皮書」，成立學校國際交流單一媒合大平台，結合逾100個產官學民，由高國中小採策略聯盟方式，透過實體及線上交流，和美國學區進一步推動跨國交換學習及師生互訪，促進雙方師生的國際交流及營造國際化校園，以達到2030年國中小校校有國際姊妹校，期待師生的學習能與世界同步接軌。

記者會包括加州薩拉托加市(Saratoga)Kookie Fitzsimmons市長、庫比提諾市(Cupertino)Hung Wei市長及來自科羅拉多州奧羅拉市(Aurora)、喬治亞州約翰斯克里克市(Johns Creek)、紐澤西州霍姆德爾鎮(Holmdel)等市的市長代表人共同參與外，也邀請外交部北美司何仁傑專門委員、美國在臺協會新聞文化組王競時組長(Arend Zwartjes)及各僑界代表共襄盛舉。

另外，在城市交流部分，新北市也規劃樟樹國際實中及寶高智慧產業園區經貿參訪。樟樹國際實中校長陳浩然表示，促進學校師生與國外交流是目前許多學校的期待，這次能與美東、美西優質的城市簽訂教育合作備忘錄將是幫助學校國際化、拓展師生國際視野的最佳橋樑，期待未來透過實際合作增加雙方師生跨國學習的機會。

教育局表示，新北市藉由與美國多城簽署MOU促進文化、教育和經濟的深入合作，希望不僅推動新北市走向國際舞台、躍升為國際城市，更期待與美國學校多元合作與互惠交流，促進雙方師生跨國交流合作的機會，建立國際夥伴關係，共同擘劃國際交流的藍圖。