2023 USR社會參與跨校共學聯展採北、中、南分區辦理，此次活動於10月6日、7日在國立臺灣大學綜合體育館搶先開跑，以「跨域領航•攜手永續」為主題，透過展覽攤位、專題演講、USR Talk、永續培力工作坊和互動遊戲，分享大學師生執行USR計畫的豐碩成果。教育部期待透過現場的展出和USR夥伴的現場解說，讓民眾確實認識各個行動方案的實踐特色和永續發展目標，相信除了帶來知識的收穫，也能啟發行動參與的意識。活動詳情請見：https://usr.moe.gov.tw/Exhibition。

北區聯展由國立臺灣大學系統主辦，並由國立臺灣大學、國立臺灣科技大學、國立臺灣師範大學、國立臺灣海洋大學、淡江大學、長庚科技大學共同推動，本次北區聯展的展示內容，除了以攤位展出各校或各計畫的行動方案內容，並以「專題演講」探討大學社會責任的意義及影響力，另透過「USR Talk」由各計畫團隊分享實踐過程與收穫；「永續培力工作坊」則提供民眾實踐與操作的機會，現場還有打卡、集點等「互動遊戲」，將以趣味的方式讓民眾認識聯合國永續發展目標(SDGs)的相關知識。

教育部自2018年起推動大學社會責任(USR)實踐計畫，打破大學只是知識殿堂的迷思，強調身體力行、將知識化為行動，協助整合相關資源，為地方導入問題解決方案。在國內的大學裡，正有一群充滿熱血的教師，他們不只進行教學與研究，還積極帶領學生以實際行動將知識化為對社會、環境的實質貢獻。為了讓更多人認識他們的努力及行動方案，由國立臺灣大學系統統籌這次北區聯展，讓社會大眾看見大學打破學術高牆，走入社區，為地方帶來改變的成果。

另外今年的聯展特別結合108課綱素養教育，期待透過這次的聯展，讓高中師生了解大學如何透過USR實踐服務社會、培養學生公民意識，期待開拓高中學生的視野，認識大學的多元樣貌，幫助學生對未來生涯的探索，同時延續108課綱核心素養「自主行動、溝通互動、社會參與」的精神，提供尚未進入大學殿堂的莘莘學子從不同角度認識大學的機會，也藉此了解每間大學關心的議題，從而對未來選校、選系有更清楚的方向。