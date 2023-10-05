新北市教育局今日在新北客家文化園區辦理公私立國小教務（導）主任工作研討會議，會議中頒發112年度教務有功人員獎項，肯定教務工作夥伴的無私奉獻與付出。此外，為因應後疫情時代學習模式的快速更迭，並開拓教務工作夥伴多面向的跨域知能，會議課程以教育AI為主軸，特別邀請均一教育平台董事長呂冠緯分享生成式AI在教學現場的運用，展現科技工具創發教育多元學習新未來。

教育局表示，112學年度國小教務主任總共有222名，每年度新北市皆選拔教務有功人員及學校，肯定學校教務人員的奉獻辛勞。此次獲獎學校為景新國小等6校，獲獎人員為重陽國小等9校教務主任。特別感謝教務工作夥伴們的持續付出，讓學生在優良的學習環境中成長，並讓各校教務工作落實紮根。此外，會議中更安排生成式AI課程的分享增能，期激發學校在科技教育下引導學生與AI共同協作教學現場的可能。

榮獲教務有功人員的重陽國小主任李招俊長期帶領學校教師，共同規劃以學生為主體的校訂課程，打造學生發表的舞台，營造學生成功的高峰經驗，也讓自己的教育工作生涯受到鼓舞與成長。像是學校一位怯於表達的特殊生小羽，在四年級「小小導覽員」活動中，透過教師課程教學引導，自主學習查閱資料，並在課堂內多次分享及上台練習，最後在帶領低年級學弟妹到先嗇宮參訪時，侃侃而談介紹市定古蹟的歷史，讓陪同在旁的小羽媽媽感動落淚!並跟老師道謝說道「原來我的孩子也辦得到！」

均一教育平台董事長呂冠緯表示，現今教育實務面臨更多挑戰，教育界當思考的是學生未來需面對AI發展快速的世界，教師及學校如何教會學生妥善選擇及正確使用科技是重要的。希望透過分享生成式AI在教學現場的實務運用，幫助現場教務工作夥伴了解如何引導學生與AI共同協作，善用AI家教創造個人多元化學習歷程，以及協助教師面對AI時代，善用智慧助教讓教師專注在更重要的事。

教育局表示，新北市多年推動教務（導）主任工作研討會議及教務有功人員頒獎，除表彰行政成果及績效優良的學校及人員，亦積極協助主任們熟悉教務工作，建立相互支援的共好夥伴群組，奠定校務推動的紮實基礎。此外，本次教務主任會議課程導入科技創新教育應用，期許所有教務夥伴在引領學校教學課程上有令人耳目一新的展現。