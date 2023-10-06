夢想淘心室10月6號【創時空】邀請研究驅鳥器的專家迪菲循飛航科技股份有限公司的陳佩芬營運長、紀懿芹總經理來分享團隊斜槓的創業故事。「驅鳥器」是什麼呢？是否記得童年記憶裡站在田中穿著衣服的”稻草人”它可以說是驅鳥器的前身，目的正是為了防止鳥類啄食對農作物造成的影響，而這樣的情況不只發生在農場，與飛安、機場有關。迪菲循飛航科技團隊發現驅鳥器的剛性需求後，決定開展不凡的創業旅程。

談及驅鳥器，它其實沒有想像中的簡單，需要高度的技術支持，你可能以為團隊皆擁有相關專業的背景。但事實卻讓大家跌破眼鏡？他們的專業分別是體育、宗教、服裝出身。陳佩芬營運長表示，就像有人可以因為興趣成功自製手槍一樣。初期是因為對這個領域感到好奇，才開始深入研究，雖然目前與驅鳥器有關的文獻資料相當稀少，但團隊以自身的故事告訴我們，創業不一定要具備相關背景出身，只要充滿熱情，沒有什麼是不能開始的。

紀懿芹總經理指出，農業和機場傳統驅鳥方式的不同是在於，農業利用稻草人、CD片或反光線來起到驚嚇的作用，而機場則是利用可能對鳥類造成傷害的獵槍和鳴笛聲進行，這兩種方式雖的確可成功驅趕鳥類，卻沒辦法阻止牠們飛回來，甚至是避免其他不知情的鳥類接近，為了避免治標不治本的情況，在多方嘗試下，迪菲循飛航科技研發了基於超音波不同頻率的技術，營造鳥類不喜歡的環境，進而驅趕鳥類，並透過不斷的技術創新以及疊代的方式擴增驅鳥的範圍。

此外，迪菲循飛航科技向想要創業的新手們提供了寶貴的建議，他們強調，如果有了創業的想法，也有了相關知識和接觸，就不要待在原地或等到百分之百準備好才踏出去，因為你永遠不會有準備好的時候，只有踏出去了才能更快速地前進，更加知道目前的問題以及需求，也才能更快迅速地做出應變，俗話說開始就是成功的一半，也許迪菲循飛航科技的經驗就是最好的證明。

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