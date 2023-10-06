教育部日前公布「112年度全國終身學習楷模選拔」獲獎名單，20位得獎者中，新北市囊括特優獎1位及優等獎3位，共4人獲獎，獲獎數全國居冠。

教育局表示，新北市推動終身學習成效卓越，為全國唯一8度榮獲教育部樂齡學習及社區大學雙項特優之縣市。此外，各局處開辦450所終身學習機構及120間藝文場館，提供市民多元學習管道。同時每年配合教育部舉辦全國終身學習楷模選拔，推薦新北市終身學習楷模代表參加選拔。今年謝紹元先生榮獲全國特優獎，李鴻源先生、吳一平先生及章美惠小姐則榮獲優等獎殊榮。

謝紹元先生今年已80歲，從民國92年退休之後，在淡水社大學習迄今已19年，修讀超過200學分課程。他從社大草創時期即擔任志工隊隊長，協助各項活動與課程，直到患病才卸下擔任18年的隊長一職，但仍持續擔任志工及參與活動，保持活力。淡水社大主任蔡造珉表示，紹元好學不倦，面對3C產品也勇於嘗試，包含會議紀錄、活動攝影都不假手他人，終身學習及付出奉獻的精神相當感人，獲獎實至名歸。

李鴻源先生在蘆荻社大學習已十多年，投身於《熱炒久久˙三蘆社區報》，從素人記者到擔當總編輯，帶動記者群協作，共同實踐庶民觀點及推動地方庶民文化的保存與推廣。此外也參與蘆洲區庶民發電合作社計畫，從提案、成立到運作，推動更多民眾認識在地能源。蘆荻社大執行長劉珈妮表示，鴻源從學習者到組織者、行動者，持續不斷發展自我，也持續帶動他人學習，是學員的榜樣。

李鴻源先生參與蘆洲區庶民發電合作社計畫，從提案、成立到運作，推動更多民眾認識在地能源(照片/新北市政府教育局提供)

吳一平先生從民國97年開始學習太極拳，一路走來從學員、賽員、教練、裁判，目前領有中華民國體育運動總會認證之甲級運動教練、裁判證。擔任安坑國小樂齡學習中心太極拳班的講師期間，致力於推廣太極拳運動。他表示，希望將這個保健養生的運動讓更多民眾知道，練習提升自己的身體機能，擁有健康的身體才能夠享受生活。

吳一平先生擔任安坑國小樂齡學習中心太極拳班的講師期間，致力於推廣太極拳運動(照片/新北市政府教育局提供)

章美惠小姐從105年參加中和區樂齡中心所舉辦的樂齡課程，帶領她走出家門，開始了終身學習的歷程，原本參加合唱團、擊鼓班，接著加入樂齡志工行列，並從107年開始擔任「樂活輕瑜珈」講師，教學活潑有趣，每期都成為秒殺的課程。此外，還考取運動證照指導員的資格，持續充實新知識，帶動學員共同為身心健康努力。

教育局表示，4位獲獎者貫徹終身學習，並推己及人，影響更多學員一同參與終身學習，是最棒的學習楷模，將於教育部10月終身學習節及新北市12月學習型城市博覽會上公開表揚，宣揚受獎人終身學習事蹟，鼓勵更多民眾一同來享受學習、揮灑人生！