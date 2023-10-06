昨日，由中華民國僑務委員會安排2023海外華文媒體訪問團到訪，特別在世新大學以教學為主的「LVS智能攝製基地」（LED Virtual Stage）進行產學交流，讓來自美國、加拿大、英國、法國、巴西、澳洲及泰國的媒體負責人，體驗好萊塢尖端技術、沉浸式的虛擬攝製流程（Virtual Production），以及適合情境喜劇（Sitcom, Situation Comedy）拍攝的「實體布景棚」。訪問團團員們紛紛讚嘆世新先於業界、學界的前瞻投資，也吸引多家媒體表態，盼邀請世新的人才一起合作、打造未來。

海外華文媒體訪問團對世新LVS智能攝製基地充滿好奇，盼規劃產學合作(圖片/世新大學提供)

海外華文媒體訪問團今年返抵國門，唯一到訪的大專院校就是世新大學，身兼團長的大紀元時報洛杉磯分社資深記者暨副刊編輯徐綉惠表示，「此行真的是超乎期待！」長期在美國工作的她，沒有想到是在台灣的大學裡，第一次看到結合AI高科技的前端影視設備，而世新學生在此製作的作品也讓她思考，新聞媒體產業的轉型與未來。

世新大學擁有全國最完整的傳播系所，在跨領域與數位浪潮的挑戰下，以「快」擁抱時代改變、打破科系框架，為了培養兼具傳播力與數位力的跨域創作人才，不僅接連打造占地470坪的智能攝製基地、8層樓高的全媒體大樓、影音播客直播間（Podcast/Live Streaming Studio），以及結合產學趨勢的教學研究中心，今年也全新建成適合棚內情境劇拍攝的「實體布景棚」，由32個可自由移動的景片建構而成，完全符合業界美術道具的片場設計標準規格，提供校內師生更豐富、廣闊的影視創作空間。

世新大學校長陳清河表示，每一項敢於投資的創舉，都是為了世新學子打造一個畢業與就業零時差的教學環境，從新興的虛擬攝製模式衍伸，到劇本創作、製作管理、財務模型、軟體設計與應用、行銷宣傳，乃至智慧財產權法等方面，都與世新大學的四大學院專業契合，未來將持續優化和翻新智能攝製基地及校內各項設備，以影視教學、傳播教育的領軍者之姿，持續投入資源，打造更多可能性，為社會、產業培養更多具有國際競爭力的跨域傳播專才。