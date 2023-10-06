113學年度高中英語聽力測驗第一次考試應考資訊查詢系統於今日上午9時起開放，考生可至大考中心網站 113 高中英語聽力測驗「試務專區」查覽、列印。本次高中英語聽力測驗考試編配有上、下午場次；上午場考試時間為11:00~12:00，下午場為 2:00~3:00。即日起可查詢之應考資訊內容含：姓名、應試號碼、考區、試場號碼、場次、考試日程等。報名資料有填寫行動電話號碼之考生將以簡訊通知考生姓名、應試號碼及場次。

10 月 17 日公告試場分配表後，考生可再次至 113 高中英語聽力測驗「試務專區」， 查詢確切的考試地點。考試當日，請考生依所列之考試地點、場次及時間應試。由於英聽不開放考生查看試場，請考生於 10 月 17 日試場分配表公布後，至大考中心網站查覽考試地點及試場平面圖等資訊。

考試當日COVID-19 快篩陽性或確診之考生，依據衛生福利部「新型冠狀病毒(SARS- CoV-2)篩檢陽性民眾自主健康管理建議」，外出與應試時請全程佩戴口罩，並請至原編配之考（分）區試場應試。每分區考場學校皆設有護理站，考生若需協助進入護理站時須佩戴口罩。若有發燒或呼吸道症狀考生，應試時建議佩戴口罩；若有持續咳嗽、因呼吸道症狀而擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答，試場人員將安排移置備用試場應試。大考中心；（電話02-23661416 轉608）。