國立暨南國際大學攜手在地小農，將咖啡農產廢棄物活化開發，咖啡果皮製成咖啡果醋、咖啡果皮茶等，讓日前參訪的日本龍谷大學校長入澤崇等人相當驚豔，當場邀請暨大師生赴日交流，分享減碳產業永續的成功案例。

臺日大學聯盟的日方學校高知大學、信州大學、龍谷大學、千葉大學等四校校長、理事與教授共計14位，日前參訪國立暨南國際大學管理學院USR計畫執行成果。暨大向日方分享從咖啡產業生產到銷售一條龍的校園咖啡產業實作經驗。

日方參訪暨大楓香林咖啡園，由管理學院USR計畫主持人鄭健雄特聘教授解說校園實習咖啡園的成立宗旨與現況，自2018年4月開始在校園試種100棵咖啡苗，經過2年的田間試驗觀察，確認咖啡生長良好，亦能適應環境後，於2020年4月正式推動咖啡發展計畫，藉由咖啡相關課程，帶領學生在楓香林下種植咖啡，至今已經栽種1000棵咖啡。此計畫除咖啡田間種植外，亦著重咖啡後製處理、烘焙及製備一條龍產業鏈，並成立學生實作場域「咖啡塾」，自產自銷推廣臺灣精品咖啡。

暨大現場並展示精品咖啡以及咖啡農產廢棄物活化開發的衍生產品的品嚐，包括咖啡果皮製成的咖啡果醋、咖啡果皮茶，咖啡葉茶與咖啡花茶與咖啡花醋等。龍谷大學入澤崇校長當場邀請鄭教授帶領學生赴龍谷大學交流，並向農學院老師分享咖啡農產廢棄物開發利用的成果。這些產品原本是農業廢棄物，經由巧思及加工技術成為健康飲品，並達成減碳、脫碳的理念，完全符合產業永續的概念，確實展現大學社會責任與地方創生的成功案例。