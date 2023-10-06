神通集團育秀教育基金會為推動基礎 AI教育，自 112 學年度起，與師大附中攜手開設 AI 課程，並提供相關軟硬體設備、優秀師資以及認證輔導等豐富資源，旨在強化高中 AI 教育與產業實務經驗的融合，以加速培養未來新一代的科技人才。

此次的 AI 課程是由神通資訊科技所規劃，計畫主持人林祺政博士表示，課程主軸為「機器學習」，分為基礎課程、核心技術、應用工具及專題實作，循序漸進地培養學生的 AI 技術能力。學生不僅會使用時下正夯的生成式 AI，也將深入了解 AI 演算法、學會調校AI 模型，並以具體實作參與線上跨國AI競賽。

該課程為期14週，每週提供2到3小時的授課。完成課程的學生將可取得資策會 CoreLab人才職能發展系統認證。師大附中資訊室主任李啟龍博士表示，此課程對於未來有意投身 AI 產業的高中生來說，有相當大的幫助，因此報名學生相當踴躍。

神通集團育秀教育基金會於 2023 年 5 月啟動 AI 育才計畫，神通資訊科技董事長蘇亮先生親自出席啟動會議。本計畫除了開設 AI 課程外，也將舉辦冬令營及 AI 競賽等活動，同時將為師大附中打造校園 AI 創新實驗室，提供 Nvidia GPU、神通 MiAutoML 機器學習平台、神通 MiRack 智慧機櫃及 30 台電競筆電等軟硬體 設備，預計明年3月竣工。神通表示，希望透過與師大附中的合作，為台灣的 AI 人才教育向下扎根，走向人工智慧的新未來。