近年來國際教育是臺北市各校的重點發展目標，各校積極發展國際交流不遺餘力。日本石川縣立金澤泉丘高校與建國中學於2015年4月22日締結為姐妹校，之後兩校即定期於每年四月及十月辦理互訪活動，進行包含校園導覽、社團成果展演、入班觀課文化交流等活動。

暌違三年，終於在疫情解封後建國中學再次迎來金澤泉丘高校參訪，校內在甄選接待班級之初，就有23個班級報名參與，可以看到學生對國際交流活動的期待與熱烈響應。前日上午，金澤泉丘高校由岡橋勇侍校長親自帶隊，率領共計324位師生蒞臨，建國中學則安排八個高二班級與學生使節團共同協助接待。

交流由紅樓穿堂中樂旗隊嘹亮壯闊的鼓號樂音中揭開序幕，八個接待班級準備各式手牌列隊歡迎遠道而來的姊妹校同學。當金澤泉丘高校師生步入建中校園，聽到樂旗隊特別演奏他們的校歌迎接，無不驚喜萬分，甚至有日方師長感動落淚。在交通部觀光局補助下，學校除準備精緻的臺灣伴手禮，同時安排使節團同學進行校園導覽。

歡迎式上，建國中學莊智鈞校長特別以日語開場的歡迎詞，展現滿滿的誠意，日方岡橋校長則特別介紹金澤泉丘高校校友八田與一與建中的關聯，顯見兩校難得的緣分。接續的社團展演中，來自建中弦樂社、雜耍社及熱舞社的精采表演，充分展現建中學生能動能靜的一面，也讓日方師生回味無窮。交流活動中最讓本校學生期待的，當是最後的入班交流，除了能有學伴間一對一的深入交談外，有的班級安排分組活動、有的班級則規劃彈唱表演，另外還有魔術表演、kahoot互動遊戲，以及臺灣特色茶飲珍珠奶茶的品嘗等，各班無不使出渾身解數展現熱情與歡迎的誠意，在英、日語及google翻譯app的交錯中，與日方學伴互相分享彼此國家的文化與校園生活。