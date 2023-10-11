夢想淘心室10月11日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請中興大學「創新產業暨國際學院」董澤平院長來到節目中。產業的進步都來自於創意與創新，有了新穎的創意才能創新，能創新才能為產業帶來進步與持續的動力，而隨著時代的進步，AI科技漸漸融入各項產業，成為不可或缺的能力之一，董院長在節目中分享，究竟如何將AI結合創新，而哪些人適合三創與兩業(創新‧創意‧創業‧就業) ，自己又該如何增進實力，以因應瞬息萬變的未來。

自喻自己像台灣土鳳梨的董院長，他覺得土鳳梨酸酸甜甜又是本土栽培，與自己一樣，非常努力奮發的成長，外表雖是堅強但內心卻是柔韌的，而雖然鳳梨外表有很多的刺，但其用對方法就可以輕易的剝開，就有如跟他相處般用對方法，就可以剝開那堅持的外表走進內心。而提到自己最害怕的事，以過去的教學經驗或是合作經驗來說，就是害怕什麼都害怕的人，做事可能會很保守，而什麼都不怕的人反而蠻欣賞敬佩的，很容易跟他交朋友，

關於三創兩業(創新‧創意‧創業‧就業)董院長解釋到，目前擔任創新產業暨國際學院的院長，學院目前有三大發展主體，第一和各個系所合作開設創新創業相關課程，第二是接受所以政府機關或是研究機構的產學合作，例如現在也跟經濟部工業局在中部合作一個智造(AIOT)基地，服務大中部地區很多的傳統產業，進行數位轉型升級。第三則是開辦國際雙聯碩士學位學程，也就是跨洲的碩士學位學程，與德國的卡爾斯魯爾科技大學及墨西哥的蒙特雷大學做聯合，這個學程會有從三個國家來的學生，分別在三個國家上半年的課程，然後可再選擇一個國家完成碩士論文，最終就可以拿到兩間學校碩士學位。

董院長以近期參加的武漢金銀湖杯第九屆青年創新創業大賽為例，分享自己觀察到的現象，他說看到兩岸很優秀的創新創業團隊同台進行決賽，會發現兩岸的選手實力其實不分上下，而且有時候台灣團隊的創意會優於大陸，但大陸的青年通常都具有狼性，企圖心強，具有冒險心；而反觀台灣的團隊，就像一隻綿羊般，屬於保守類型。他建議台灣青年要培養具有國際視野且擁有跨境跨國能力的團隊，會更具競爭力。

「人生有夢，築夢踏實」是董院長的座右銘，鼓勵大家每天都要有各式各樣的美夢，然後一定要具有把自己美夢實現的能力，一步一腳印的努力去達成自己的夢想。如果你想了解更多關於創新創業相關秘訣，或是想對中興大學國際雙聯碩士學位學程有更多的認識，就趕快來收聽今天的【曉宇宙】節目。

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