龍華科技大學觀光休閒系林昕翰主任指導六位系上同學，組成「海女養成記」團隊，參加農業部農村發展及水土保持署主辦的「第13屆大專生洄游農村競賽」，從四月報名提案，經初審、複審、共識營、駐村及駐村訪視，歷經半年之久的競賽歷程，一路過關斬將，從78組團隊中脫穎而出入選決賽，最後順利獲頒洄游精神獎佳作肯定。

由農業部農村水保署主辦的大專生洄游農村競賽，目的在鼓勵年輕學子以自身創意或所學專長，學習與農村社區居民互動，參與或協助農村社區公共事務，推動農村再生，創造永續農村。

龍華科大觀休系「海女養成記」師生團隊，選擇位於新北市貢寮區馬崗社區，透過實地拜訪與田野調查，發現到當地「海女文化」逐漸沒落、缺乏具特色性的休閒遊憩行程、海洋廢棄物的環境汙染，以及觀光行銷宣傳資訊薄弱等問題。

「海女養成記」團隊推出海女套裝行程，帶領遊客至馬崗潮間帶，進行生態導覽及敘說海女文化的生命故事；結合在地仁和鮑魚養殖場運用廢棄養殖池，活化再生空間場域設計遊客下水體驗抓九孔鮑魚的樂趣；撿拾海洋廢棄物浮球、九孔殼、鮑魚殼進行海廢藝術DIY創作，所有行程內容均透過IG等網路社群媒體進行行銷，為貢寮馬崗社區創新發展，營造觀光新風貌。

駐村期間除了招募遊客體驗、推廣海女文化外，同時協助在地非營利組織－新北市三貂角文化發展協會潘王村理事長，共同協辦百人泳渡卯澳灣活動，並與在地店家馬崗走走餐廳，協作其外牆彩繪，以及為鮑魚養殖場廢棄九孔鮑魚池設計活化再生。

隊長江賴家玄表示：「與海女阿嬤一起下海，和社區交流、互動、合作，這些是教室裡無法學習到的經驗，海女的故事，只有親身體驗過的人才知道，海女文化真的值得被保存且流傳下去，今年暑假駐村馬崗社區，是一段非常難忘的回憶，期待明年大專生洄游農村競賽能奪下更好成績。」