陸委會日前於台北遠東香格里拉飯店舉辦「中華民國112年國慶晚宴」，活動由陸委會邱太三主委、詹志宏、梁文傑、李麗珍副主委與各部門相關單位出席活動，並以九天民俗技藝團氣勢磅礡的鼓聲揭開序幕，包含港澳台鄉台商社團首長、留台港澳學生、在台港澳團體，及各界重要人士等逾250名賓客齊聚一堂。陸委會主委邱太三致詞表示，過去5年有將近5萬多名港澳朋友獲准來台居留，8600多人獲准定居。許多港澳朋友們選擇台灣，在此開展人生新旅程。

晚宴由港澳台灣同鄉會長翁裕雄及澳門台商聯誼會長簡廷在代表賓客致詞，簡廷在會長表示，感謝委員會的各位在每年的今天凝聚一堂，放眼當今世界，局勢鉅變，大家仍然堅守各自的崗位，憑藉著專業、經驗與宏觀視野，匯集成寶貴的智慧，因應環境變遷，迎接各種挑戰！

澳門台商聯誼會長簡廷在致詞。（照片/陸委會提供）

簡廷在會長於致詞時同時提到，觀察國際趨勢、產業發展與台灣經濟脈絡，結合數位、AI、環境永續的時代已經來臨：「以數位產業、邁向智慧城市*！」「從E化生活、融入零碳永續！」等二個方向是產業界跨領域思考的共同課題。尤其近幾年來，人力資源短缺，物價上漲、高成本的壓力，又碰上疫情衝擊及極端氣候變遷的影響。如何有效因應全球氣候變遷議題，已經是全人類必須共同守護環境的最重要使命。5仟年前，我們就有「女媧娘娘補天計劃」，現在，修補大氣層計劃，更需要跨越國界、種族、宗教，結合不同產業與個人，共同邁向E S G淨零排放環境永續計劃，創造更多元的綠能、綠建、綠生活的新商機。

此外，當前資訊產業關鍵的三大議題為「分散供應鏈、強化高附加價值領域佈局、低碳轉型」。著眼於可見的未來，創造高效與高端數位5 G、雲端網際、A l智慧智能E化生活創新未來，已經是現在進行式。展望全球經濟走勢，雖然疫情稍有緩解，但仍受通膨升息、俄烏戰爭、美中科技戰、兩岸關係等不確定因素影響，加上產業鏈持續調整庫存，國內產業需要轉型、提升獲利的能力，後續的挑戰仍需密切關注並審慎因應。但另一方面，疫後的台灣在大家共同努力下，經濟表現可謂柳暗花明又一春，商機無限！

陸委會邱太三主委（右6）、詹志宏副主委（左4）、梁文傑副主委（右4） 、李麗珍副主委（右3）皆出席國慶晚宴。（照片/陸委會提供）

關於觀光產業的復甦，簡廷在會長認為，疫情過後、產業持續增長的同時，希望政府，從政策面能關注推動輔導國際觀光產業發展，加速匯聚融合數位網際通訊科技人才，引進人流、技流、金流，匯流台灣，建構具有國家發展戰略位階的ESG無煙囪產業、環境永續經濟。各國都在拚觀光，樂觀估計2024年全球觀光景氣可回到疫情前水準，台灣觀光的格局要拉大，產業與發展要加速提升，這需要政府相關部門的大力協助與引導。

推動台灣的觀光發展，除了凸顯台灣的觀光特色和整合各項資源有力行銷外，我們也要強調「一個穩定和平的環境，可以讓國際觀光客安心赴台旅。」陸委會對於兩岸關係的公開談話中，一再強調「全力維護臺海和平穩定現狀、密切關注情勢發展、做好安全管理，促進兩岸健康有序的交流。」我們產業界，無論是「紮根台灣」，還是「鮭魚返鄉」，大家齊心為台灣經濟打拚，對於和平穩定，有最殷切的期待。

最後，簡廷在會長為致詞做了結尾，希望產官學民各界，能夠凝聚共識，共創美好的未來。「數位智慧通訊」與「國際觀光產業」，是台灣再創經濟奇蹟的黃金雙軸心，政府與產業界要共同努力，打造台灣成為和平、友善、零碳、永續、智慧之地，讓台灣成為國際上最耀眼的一顆明珠。