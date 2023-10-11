臺北醫學大學人文暨社會科學院楊政達院長率領北醫崑曲社學生，近日於大稻埕戲苑舉辦「牡丹亭畔．草木有情」崑曲演出。演出之前，北醫大藥學院王靜瓊教授從本草漫談牡丹亭，介紹《牡丹亭》中有趣的本草學知識，現場座無虛席，精彩演出贏得滿堂喝采，也為醫學人文教育注入藝文氣息。

北醫大人社院院長楊政達表示，崑曲是聯合國教科文組織所認列的「人類口述與非物質文化遺產」，其中《牡丹亭》更是崑曲經典，此次表演劇目「遊園驚夢」、「寫真」、「拾畫叫畫」及「幽媾」正是《牡丹亭》的著名重要橋段，他與北醫崑曲社學生也都粉墨登場，與「拾翠坊崑劇團」協力演出。

楊政達透露，他在就讀台大一年級時加入台大崑曲社，自此愛上崑曲，目前全台灣大專院校有崑曲社團並不多，全台大約僅5所大學有崑曲社。去年他在北醫大創立首屆崑曲社，從社團創立到招生，他幾乎一手包辦，堪稱北醫第一位崑曲院長。

楊政達指出，他扮演「遊園驚夢」和「拾畫叫畫」的柳夢梅，另還有十二月花神的代表人物，分別由北醫大各系級學生們首次擔綱演出，學生利用課後及周末時間空檔，練習咬字、練習身段、背誦劇本及學看工尺譜，連妝髮服飾都十分講究。

楊政達說，北醫大人社院從2023年起進行教育部大學社會責任(USR)計畫，透過人才培育、街區經濟發展以及生態永續，振興大稻埕地區的中草藥文化。今年特別與「大稻埕國際藝術節」合作，盼透過傳統經典崑曲結合醫學人文教育，串連大學與社區的力量，共同推動大稻埕中草藥文化及崑曲藝文的復興和創新。