第二屆亞洲技能競賽將於今年11月24日至12月1日在阿拉伯聯合大公國阿布達比舉辦，新北市共誕生7位臺灣代表國手，其中青少年組3位國手為全國最多。今日於市政會議中由劉和然副市長授旗勉勵師生，用技能讓世界看到臺灣，看見新北技職的實力。

教育局表示，新北扎根技能競賽成績斐然，青少年組誕生3位國手為全國最多。新北重視青少年至青年技能培訓銜接一貫化，於111年率全國之先全面推動青少年職種培訓，媒合技職端共同培訓鄰近國中對技職有興趣之學生，透過近1年培訓、模擬賽、全國賽、選拔賽取得臺灣代表權。為支持各校力拼金牌，更加碼鍍金應援金10萬元，期待培育更多技能好手，透過技能扎根在地就學，培養世界頂尖人才。

青少年組獲得平面設計技術職種金牌的智光商工吳尹之國手表示，去年晉級全國賽，因確診無緣參加。但正因為兩年的積累才得以在今年奪下金牌，當選國手。更鼓勵學弟妹，相信只要堅持努力不懈，一定會有看見成果的那天！

新北高工范庭瑋國手獲得網頁技術職種金牌，他表示，當上國手前對於網頁技術抱有濃厚的興趣，未曾想過在這麼短的時間內取得國手資格，是個非常驚喜的成績。

獲得商務軟體設計職種金牌的彭彥富國手表示，從小對商務軟體設計充滿熱情，就讀福營國中就開始參加新北高工專業培訓，取得全國技能競賽商務軟體設計臺灣代表選手，期待為國爭光。

青年組由新北高工賴韋呈獲得商務軟體設計國手，他表示，此次是比過的比賽中最艱難的一次，這次順利的選上國手是對自己能力的肯定，更是靠近夢想的重要階段。

新北高工傅永傑國手為技能競賽的常勝軍，曾拿下48屆資訊技術全國銀牌、49屆網頁設計全國金牌及51屆網路安全全國金牌，這次也一舉拿下網頁技術國手資格，參與此次亞洲技能競賽及2024在法國里昂舉辦奧運等級的國際技能競賽。

智光商工王益柏選手一路參與第50屆及第52屆技能競賽獲得電子及應用電子職類金牌到這次當選國手，他表示，這一路有困難、挫折，但更多的是成長與體悟。而此次唯一女性當選汽車噴漆國手的泰山高中陳卉珊，不因自己是女性而覺得技不如人，反而證明汽車噴漆女生也可以做到極致，盡展專業。

教育局表示，為推動技能培育，首創推動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略，透過各校選訓、基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、延聘金牌教練及出國研習獎勵，這次更以實質鼓勵孩子鼓勵對於各項技藝技能有興趣的孩子勇於嘗試，新北獨家金手培訓制度，將持續培養代表臺灣征服世界的頂尖人才，讓孩子在國際舞臺發光發熱。