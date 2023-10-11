受邀出席雙十國慶活動的日本自民黨政務調查會會長，同時也是眾議院議員的萩生田光一，在活動結束後隔日，與多位日本議員和自民黨幹部南下前往義守大學，和年輕世代展開文化交流講座。義守大學在公益財團法人日本台灣交流協會支持之下成立日本研究中心，加上學校長期挹注軟硬體資源培育國際人才，因此成為日本重量級貴賓講座交流的第一選擇。

萩生田光一議員曾任日本經濟部部長、教育部部長，也是現任自民黨政務調查會會長。在演講中，萩生田光一提到去年日本向世界提出「重點產業科技技術導入新創公司」政策，他代表日本出席「日本•臺灣新創高峰會」開幕式，臺日雙方在半導體、高階製造、生技醫藥、精準醫療長照、全球數位化資安、綠色能源等領域上更加緊密，深化臺日企業合作共創雙贏局面，像是臺灣半導體科技產業引領全球，在他的力促之下台積電和日本合資成立的JASM公司，鏈結臺日雙方半導體供應鏈強化經濟實際合作。

義守大學校長古源光非常歡迎日本貴賓的蒞臨，他表示義大在「跨域創新、競逐全球」為教學主軸下，整合校內10個學院資源，培育義大學子具備「專業x語文」的優勢，加上義守大學擁有來自全球五大洲、40多國、近1500位境外生，豐沛的國際化能量造就國際人才，更是職場即戰力；古源光進一步指出，義守大學和日本交流頻繁，在日本臺灣交流協會支持之下，成為南部私校唯一設立日本研究中心的學校。

日本眾議院議員萩生田光一前往義守大學校園講座，現場參與貴賓與師生共超過150人，場面相當隆重(照片/義守大學提供)

參與講座的學生更展現流利的日語能力與萩生田光一交流互動，應用日語學系的游子柔表示，從講者的分享中瞭解擁有語文專業的人才，能同時具備跨域多元專長，在職場上深具優勢，而學校一向鼓勵學生跨領域發展，對於未來的學習方向更明確。義守大學應日系主任兼日本研究中心主任楊佩蓉表示，義大重視學生國際移動力，鏈結日本大企業讓學生赴日實習，義守大學從跨域學習與挹注國際能量中，成就每位學子的國際舞台精彩未來。