目前就讀真理大學運動管理學系碩士班的林益宏，近日取得「2023年ICF世界輕艇立槳錦標賽」國家代表隊的選手資格，即將在11月15日至19日代表台灣前往泰國芭達雅參加「2023世界輕艇立槳錦標賽」，林益宏曾在2021年的「全國短距離錦輕艇錦標賽中勇奪SUP （Stand Up Paddle，譯為立槳衝浪）200m項目的冠軍，同時林益宏也是真理大學龍舟代表隊的成員之一，顯見林益宏在水上運動專長有目共睹。

此次「2023年ICF世界輕艇立槳錦標賽」共有11位選手代表台灣出賽，林益宏也是國家代表隊的一員，真理大學龍舟隊教練范良誌表示：「2021年還是碩一的林益宏在花蓮鯉魚潭舉辦的全國輕艇競賽中榮獲冠軍，他努力堅持到最後一秒的決心我就知道國手的資格應該是遲早的，畢竟這樣的水上運動在台灣剛起步，因此訓練上我和選手都在努力學習，在這樣的情困下能獲的冠軍真的是不簡單。」

林益宏擁有中華民國龍舟協會Ｂ級教練資格與中華民國輕艇協會Ｃ級教練資格。此外，林益宏榮獲2022年高雄港都盃SUP錦標賽200m冠軍、2022年亞洲龍舟錦標賽殿軍，以及2023年全國輕艇競速錦標賽200m、500m季軍。同時，林益宏還擔任2023年世界龍舟錦標賽女子組的教練，這三年來林益宏獲獎無數，但依然努力學習，林益宏現在除了專心下個月的泰國比賽外， 更期待2024年亞洲SUP錦標賽能再創佳績。