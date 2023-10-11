為增進師生對專利申請及專利審查實務的認識，聖約翰科技大學研究發展處舉辦「智慧財產權教育與專利申請」講座，邀請全智智權顧問有限公司薛凱文總經理以「創意無界～智慧財產權與專利之路」為主題進行演講。薛凱文總經理是新埔工專82級電機科校友，他深入淺出的說明，輔以Q&A的提問與解答，讓與會者對該議題有清楚的瞭解。

研究發展處陳國雄研發長表示，參與講座的師生以設計類群居多，對於自己設計作品的專利申請程序及智慧財產權的保障非常重要，希望同學透過演講強化智慧財產權的觀念並重視相關權益。更期盼藉此鼓勵更多教師投入專利的申請，除了保護自己的技術之外，也提升學校申請各項專利的件數，展現教師的研發能力與能量。

本身為電機背景的薛凱文總經理受到指導教授的影響，民國93年進入專利業界，先後經歷專利商標事務所以及鴻海中央智權的歷練，累積不少技術領域的相關知識及實務經驗。他從日常生活與「智慧財產權」的關係談起，並針對大家所關心的如何將研發成果轉化為「發明專利」、「新型專利」及「設計專利」的專利權保護…等事項逐一說明，並以實際案例分享的方式，加深與會者對相關法規的理解。例如：如何維護百年老店的商標權、知名大型書店如何經營品牌、創作成果如何以文字加以保護…等等。

「解決問題就是創新」、「解決問題的手段就可成為專利標的」。薛凱文總經理特別舉例說明專利的3種類型（包括發明、新型及設計）、構成要件及保護的標的。比如以氣泡水瓶這個產品為例：氣泡水瓶的氣閥結構可以發明專利進行保護、氣泡水瓶的組成構造可以新型專利進行保護，而氣泡水瓶的外觀則可以設計專利進行保護。

現場與會者設計類群的師生眾多，薛凱文總經理針對「設計專利」部分提醒同學，「設計專利」所呈現的形狀、花紋、色彩或其結合的創作，必須符合「應用於物品」且係「透過視覺訴求」的具體設計。他以蘋果手機為例，光是簡潔的手機造型就獲得了46件的美國設計專利。鼓勵同學積極為自己的設計作品申請專利，尤其要留意專利申請日的取得，才能主張設計作品的優惠期，保障自己的專利權益。