今年的臺灣女孩日，教育部於今天在臺北市微風影城A廳舉辦電影特映會，邀請大家一起共度女孩日。特映會精選《跳繩》及《夏日片羽》2部電影於現場播放，並嚴選6部影片作為臺灣女孩日專屬片單，於10月至12月期間巡迴學校辦理影片放映活動，以傳達「臺灣女孩日」精神。教育部與社團法人台灣女性影像學會攜手合作，透過舉辦影展，期待提升各級學校突破性別刻版印象並重視性別平等權益，逐步引導學校落實建置友善、無歧視的性別平等學習環境。

女孩從小小的身軀一步步成長，每個階段都會面臨考驗與突破，影片《跳繩》即是講了一個關於成長的故事，而成長這種事，欲速則不達。這部片描述了一段真摯動人的手足之情，溫馨療癒的氛圍收穫眾多好評，對正在經歷快速成長的女孩，以及擁有兄弟姊妹的女孩來說，這部短片會是令人會心一笑的好片。

影片《夏日片羽》講述一段難忘的珍貴友誼。友誼常常是女孩成長過程中的一大課題，本片紀錄了摯友希爾維亞和貝芭共度的最後一個夏日，他們盡情享受延遲已久的青春叛逆——讓今夏成為最好的時光。他們試圖捕捉最後的吉光片羽，二人在星夜與晨曦中幻想漫遊，屬於彼此的每一刻都充滿魔幻與詩意。兩人動人真摯的友誼帶給人啟發，對經歷升學、搬家等變化的女孩們來說，這部電影將會為生命中的許多離別與關係的轉換，帶來慰藉與思考。

除了特映會現場播放電影之外，「臺灣女孩日」專屬片單中的其他四部也非常精彩。《新娘石》道出傳統社會施加在女性身上的壓力；《切米爾》則描述了一名充滿實力、富有野心的女拳擊手遇到困難的抉擇；《最後三十天》提出女孩成長過程中面對的諸多恐懼；《愛的缺口》則講述了一段心碎的故事，沉著細膩地處理複雜的家庭習題。此六部片將在全臺進行巡迴放映，藉電影娓娓道來女孩面臨的種種困境，讓更多人看見女孩的堅韌，與性別平等教育的重要。

為呼籲各國關注年輕女性所面臨的困境，聯合國宣布10月11日為「國際女童日」，我國行政院也訂定「臺灣女孩日」響應理念，力求落實性別培力及女孩權益保障，鼓勵女孩撕下刻板印象標籤，實踐自我價值。相關活動訊息將公告於教育部性別平等教育全球資訊網（https://www.gender.edu.tw）及臺灣女孩日臉書粉絲專頁。