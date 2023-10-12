第27屆「TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽」為全國規模最大的機器人設計競賽，今年再度回歸創始學校，於10月12日至14日，在國立臺北科技大學中正館中正廳舉辦。本屆競賽經過審查選拔後，最終共有來自國內14所大專校院的29支菁英隊伍參賽，角逐兩隊優勝隊伍赴日觀摩參訪的機會！

教育部為充實大專學生創意思考與實作能力，在財團法人TDK文教基金會贊助下，從民國86年起推動國內大專校校院創思設計與製作競賽，至今已連續舉辦27屆，本屆設有競賽獎、創意獎、工作團隊紀律獎、科技人文獎及TDK獎等獎項，總獎金高達95萬元，期許參賽同學們精進核心技術、加強團隊合作、激發創思設計之整合能力，讓比賽的每個過程都能成為寶貴的經驗。優勝隊伍更可赴日本觀摩參訪，激勵優秀同學未來往機器人領域持續深造，展翅高飛。

本屆競賽主題為「華山論劍 城池保衛戰」，以切磋琢磨為核心精神，分別由參加「自動組」與「遙控組」的各路好手互相激盪創思精神，並以精心製作的機器人參與比試，逐一挑戰障礙區、投擲圓球區、投擲羽球區與立起牌子區共四個關卡，參賽隊伍須團隊合作，精心製作具備穩定性與靈巧性的機器人，透過策略選擇最佳解決方案，迅捷地破解難關，在激烈的競爭之中脫穎而出。

教育部表示，「TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽」培養廣大學子深入機器人領域，經歷時長約半年的比賽過程，激發創思設計能力、落實專業技術、培養團隊合作能力，以及遭遇困難且積極克服的精神，都對提升產業人才有著極大的助益，強化靈活思維與競爭力。

本競賽同步於YOUTUBE與FACEBOOK平臺現場轉播，歡迎全國觀眾前往國立臺北科技大學現場觀賽，為選手們加油打氣，或者透過線上參與共襄盛舉！請至FACEBOOK粉絲專頁（Taiwan TDK Robocon）或第27屆TDK盃網站查詢（https://me1.ntut.edu.tw/p/403-1062-1508.php?Lang=zh-tw）。