世新大學新聞傳播學院與新北市公用頻道活化運用委員會，舉辦「數位敘事與節目設計系列論壇」，邀請新北市13家有線電視業者與會出席，並匯聚產官學專家，包含數位發展部數位產業署署長呂正華、知名導演楊力州、葉天倫、曹瑞原、中視總經理藍宜楨、公視總經理徐秋華及傳播領域學者，探討公用頻道如何面臨數位敘事的挑戰，在節目製作、設計上能有更好的連結與政策，以發揮公用頻道的媒體精神。

本次論壇邀請數位發展部數位產業署署長呂正華，以「擁抱數位轉型，強化數位敘事」為題進行專題演講，探討科技發展與政策推動如何影響台灣的數位產業，並以不同實例分享資安、網路、資訊電信、傳播五大數位產業透過數位賦能使工作更有效率。他也強調，台灣正朝向智慧國家發展，「數位做得好，國家產業才會發展得好。」凸顯數位轉型在推動台灣經濟和產業發展中的關鍵地位。

第一場論壇「敘事新聞與數位敘事」，與談人輔仁大學大眾傳播研究所副教授林維國分享，傳播領域百年來都是隨著科技發展，從報紙、廣播、衛星電視到網路、大數據、資訊視覺化，教學上也須與時俱進，因此近年將大數據與傳院課程深度結合，帶領學生面對Chat GPT與其他學術上的挑戰。林維國認為，新趨勢可能會衍生出許多問題，但如何解決才是數位發展的重要目標，例如人類常會擔心是否將被AI取代，就必須加強培訓新聞學子新聞學、新聞倫理等優勢，並善用AI成為有力的工具。結合人才與工具，公用頻道就能因此發展更結合歷史文化的新聞自製節目，凸顯新北市或台灣的特有價值。

本次論壇也邀請跨足廣告、配音、導演、演員、編劇及主持等領域的世新校友葉天倫暢談「數位敘事與節目設計」，除了介紹各種特色節目設計之外，葉天倫以自身經歷鼓勵學弟妹們，面對日新月異的科技不用太過焦急，說故事的功力才是根本。他說，「我覺得最重要的是，不管你在哪一個年代，我們都要先學會怎麼好好地說故事，再以時代最新的科技輔助我們將故事說得更好。」

論壇也以「數位敘事的衝擊與挑戰」、「數位敘事的發展與可能」進行談討，特別邀請世新校友、金鐘導演曹瑞原與談，分享數位敘事具有超文本、多媒材、高互動、易混搭的特性，及討論數位敘事發展使節目產製、設計的結合，創造更多可能性。曹瑞原認為，數位敘事能讓生活更加繽紛，卻也能讓生活更加混亂，太多資訊令人目不暇給。因此不能慌張、不要被紛亂的世界所蒙蔽，要回到平靜追求創作，才能擁有個人的獨特性。

新北市公用頻道活化運用委員會數位敘事與節目設計系列論壇，以四個主題、匯聚產官學專家、菁英激發創意與熱情，運用數位敘事的力量，讓傳統媒體在數位時代中創造更具吸引力和深度的故事，保持媒體精神，也更具競爭力。

「數位敘事的衝擊與挑戰」論壇與談貴賓合影。(照片/世新大學提供)

「數位敘事與節目設計」論壇邀請世新公廣系客座教授賴建都（左一）擔任主持人，由導演葉天倫、華視總經理藍宜楨、永佳樂有線電視節目企劃謝佳珊與談（由左二至右）。(照片/世新大學提供)

世新校友葉天倫認為面對日新月異的科技，「故事」才是王道。(照片/世新大學提供)