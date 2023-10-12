快速變化的年代，創業力成個人與企業追求目標。東海大學與聯經出版舉辦「創業力」論壇，邀請多名知名企業領導人擔任主講，分享他們事業的奮起與經營，其中也有來自學術方，東海大學EMBA許恩得主任的精準剖析，他以新出版《創業力》一書，揭示的7大創業法則、27條創業心法，向創業者剖析開創新局的人所需的智慧和行動。

由聯經出版主辦，國家圖書館、東海大學、一刻鯨選、中華家族傳承發展協會等單位協辦的「創業力」論壇，將於10月中旬起於台北、台中、高雄三地隆重登場，國內重量級企業領導人齊聚，友達光電董事長彭双浪、車王電子集團創辦人蔡裕慶等人，他們將分享在事業上如何奮起，成就永續經營的力量，為人生與事業開創新的局面。聯經出版指出，除了企業領導人齊聚、主講陣容堅強，東海大學校長張國恩、東海大學管理學院院長李書行、中華家族傳承發展協會理事長佘日新、高雄餐旅大學前校長容繼業也將分別擔任三場論壇的致詞貴賓，共同見證「創業力」的重要。

「創業力」論壇共有六位企業家專題分享，10/15台北場由中美晶榮譽董事長盧明光、普萊德科技董事長陳清港主講；10/22台中場由友達光電董事長彭双浪、車王電子集團創辦人蔡裕慶主講；11/5高雄場由勤美集團董事長林廷芳、微熱山丘創辦人許銘仁主講，是國內產業界論壇難得一見的黃金陣容。

由聯經出版的《創業力》一書，作者為許恩得、現任東海大學會計學系教授兼EMBA主任，他將於三場活動中主講他書中揭示的7大創業法則、27條創業心法，剖析開創新局的人所需的智慧和行動。書中他結構性地拆解《聖經》故事對世人的深刻啟發，輔以36位臺灣本地創業家的真實經歷與成功特質相互印證。