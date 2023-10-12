為提升大眾國際外交視野，新北市教育局辦理「淬鍊經典教育行政大師系列講座」，今日邀請社團法人對外關係協會會長林永樂 (前外交部長)，以「活路外交與拓展對外關係」為題，藉40餘載豐富的國際外交經歷，與現場逾70位教育局同仁、新北市高國中小校長分享臺灣對外政策思考方針及未來的挑戰與契機，帶大家瞭解臺灣經貿投資及產業國際鏈結與佈局，並對強化政府與民間合作的重要性有更深入的認知。

林永樂會長在演講中暢談我國目前最大的外交挑戰及未來展望，例如近年重要的外交里程碑是臺日兩方因天災互助，關係大幅提升，而臺灣目前也達到百國免簽證，讓國人得以更便利方式的出國，相當值得肯定。另，提及現正積極推動的新南向政策，當前有些國家尤其以東南亞部分國家，與台灣的經貿及投資關係仍有提升的空間，推動國際與區域合作。

林永樂會長的行政資歷與實務經驗非常完整且豐富，曾任中華民國外交部部長、駐英國代表、駐歐盟兼駐比利時代表、駐印尼代表、駐格瑞那達大使兼駐聖文森國大使、外交部常務次長等職，深耕中華民國外交多年，其經驗與見解實為當前國際外交引路明燈。林永樂會長表示，對外關係協會自2013年成立，過去十年積極與國內各單位合作，舉辦國際事務專題活動，其中包括規劃、邀請外交官至全台各級學校演講，以喚起各界對涉外事務的興趣及重視。

負責引言的中和高中校長劉淑芬表示，聆聽林永樂會長講述在國外為台灣開拓外交空間的經驗，深受感動之外也獲益良多。中和高中作為新北市國際教育中心，積極推動國際教育與交流，當可借鏡林會長分享的許多經驗與智慧，發揮產官學民合作平台，提供學校及國外姐妹校更多鏈結及合作資源，增添新北學子的國際交流學習機會。

教育局表示，為提升校長們的國際外交視野，本次透過講者實務經驗與資歷分享豐富精采的外交史，讓校長們在此次講座互動中，提升國際文化禮儀的認識及外交視野，引領共同成長。