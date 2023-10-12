教育部於112年10月12及13日委請國立中正大學辦理「112年全國大專校院新任學生生活輔導主管研習」，學務特教司黃蘭琇副司長感謝全國學生生活輔導夥伴的付出與用心，會議匯聚全國各大專校院學生生活輔導主管近200人參與。

網路世代崛起以及社會發展日趨多元，教育除增加學生知識外，更重要的是讓培養學生建立正確的人生觀及價值觀。生活輔導人員更是學生進入大專校院時，所碰到第一線的人員，協助學生定向輔導、適應新的學校生活及當地環境，使學生在校園學習中逐漸培養社會能力。

會議以「攜手學生生活輔導 營造關懷友善校園」為主軸，除協助各校學生生活輔導主管掌握及熟悉當前學生事務政策外，更期盼經由交流分享、實務經驗運用及觀摩，以凝聚共識，並激盪精進學生生活輔導之策略與規劃，因此本次會議安排專題演講、實務經驗工作坊及政策宣導等議題內容。

會議特別邀請臺灣屏東地方檢察署陳靜慧主任檢察官進行專題演講，分享學生易遭詐欺之新興洗錢樣態及虛擬資產。並以學生常見之議題「心理健康促進」、「霸凌防制」及「師生間的紅線分際拿捏」，邀請國立雲林科技大學陳斐娟諮商中心主任、魏大千律師事務所魏大千律師及德明財經科技大學柯志堂學務長進行分享、討論，另亦規劃四種學生生活輔導工作坊議題，由資深學務長、諮商輔導中心主任與生活輔導組長，進行實務經驗討論，如何透過學校各行政單位資源整合，共同攜手協助學生。