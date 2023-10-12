為拓展學生國際視野，南華大學副校長高俊雄、國際長林純純、民族音樂學系副主任張雅婷助理教授及蕭呈叡老師於日前率20位民音系學生赴馬來西亞展開海外移地教學，並與協助安排海外課程交流的馬來西亞「禾樂藝術及文化交流協會」進行交流，此次交流不僅能讓系上學生增加跨國表演、交流學習及實習的機會，更能藉此拓展國際視野，提升國際競爭力。

南華大學民音系也藉此表達連結海外團體與系所專業共同發展的可能性，雙方對於彼此在表演藝術教育上的推動與努力皆表示讚賞並有一致的共識，因此在此次交流中，由南華大學國際長林純純代表與「禾樂藝術及文化交流協會」主席吳淑亮共同簽訂產學合作協定書，雙方將攜手共同培育國際表演藝術人才。

禾樂藝術及文化交流協會主席吳淑亮表示，音樂無國界也是人類共通的語言，而表演藝術更是代表著國家發展的軟實力表現，協會的使命就是在音樂、舞蹈、節目策展製作上不斷培育優秀的表演藝術工作者，讓下一代繼續傳承與推動。因此盼望未來能夠與臺灣南華大學攜手執行跨國產學合作，協會將在馬來西亞提供劇場行政執行、樂團專業演出的實習機會，並給予安全的食衣住行，讓遠道而來的民音系學生，在實習體驗過程中，能夠有所收穫與成長。

南華大學民族音樂學系副主任張雅婷助理教指出，表演藝術是國際語言，也講求群體共生的概念，透過跨國的實習機會，讓系上學生可以在不同文化的環境學習中，去體悟藝術不僅是單一的狀態，而是多元角度的面向，無論是在幕前演出或是幕後執行，都能夠將系上教學目標中的應用力、觀察力與執行力三面向，延伸融合於跨國的學習中，藉此強化自身的專業力、競爭力及國際觀，以培養面對未來在就業職場上個人的獨特魅力。