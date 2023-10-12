「2023第十五屆海峽兩岸電視主持新秀會」10月12日前往傳播名校世新大學進行活動說明會，該活動由中華兩岸文經協會、福建省廣播影視集團海峽電視台主辦，時際創意傳媒承辦，主辦單位今日親臨世新大學，向有意參賽學生進行活動分享，並接受了同學們對活動的提問。

第十四屆的電視主持新秀會金獎得主，就是來自世新大學口傳系大一的學生陳妤倩，她在總決賽中表現出色，令人矚目。主辦單位表示，每年我們都提供一個這樣的平台，讓台灣優秀主持人有一個展現自己的舞台。

面對面分享說明會時，部分學生提出了一些有關參加活動的問題，包括海選時需要提交的影片製作方向和是否需要經驗等問題。顯示出世新大學學生強烈的企圖心與對這次活動的熱情和渴望。校方期待今年世新大學的學生能夠再次斬獲金獎，繼續閃耀在主持新秀的舞台上。

期待今年再次有世新大學的學生能夠斬獲金獎，繼續閃耀在主持新秀的舞台上。(攝/廖忻欣)

海峽兩岸電視主持新秀會已成為兩岸地區年度的主持人盛大賽事，旨在培養和發掘傑出的主持人人才，為廣播電視行業注入新鮮血液。主辦單位預期第十五屆的競爭將更加激烈，參賽者務必展現自己與眾不同的才華和表達能力。

第十五屆海峽兩岸電視主持新秀會，競賽的報名截止時間至10月31日，參賽者須於線上填寫報名表單，同報名表單一同繳交自我介紹或自我推薦影片，屆時會由主辦單位個別通知入圍台灣菁英賽。

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2023年第十五屆電視主持新秀會報名網址:

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2023年第十五屆電視主持新秀會報名辦法:

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