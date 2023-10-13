第22屆全國高中地理奧林匹亞競賽於9月23、24日公告得獎名單，新北市成績大放異彩，分別在專題論文組獲得1金2銀2佳作、專題海報組獲得1優等2佳作2人氣獎、實察繪圖組獲得1銀1銅2佳作及1國土測繪圖資獎，而個人組林口康橋國際學校的許浩軒同學榮獲決賽入選。

本次競賽新店高中以「地理因素對新北地區短吻紅斑吻鰕虎的外觀影響之探討」為主題，參賽學生平時就展現對野外觀察的高度興趣，透過長達一年半的田野調查，觀察各地鰕虎的棲地環境和生物特徵的變化，並以「地理因素」為主軸，發現鰕虎對棲地水質和沉積物狀況非常敏感，有成為監測河川環境的指標物種的潛力。作品充分展現出跨域觀點的研究成果。最終也於78份優秀論文作品中脫穎而出，獲得了專題論文組金牌獎、專題海報組優等的雙重殊榮。

新店高中獲獎同學張惟傑分享，由於許多鰕虎的棲地位於偏遠山區，交通不便，只能倚賴家長的協助才能抵達，且豐碩的探究成果必須經過長期的野外調查累積，十分不容易，非常感謝家人的大力支持。此外，在實察的過程中也一併蒐集了臺灣各地的特殊地景，例如汐止山區的潛移和大漢溪河畔的河階，是研究的額外收穫。

新北市丹鳳高中則以「新莊變變變─百年大拜拜繞境路線看新莊的蛻變」為主題，參賽學生對於「新莊大拜拜」充滿好奇，在進行資料收集時發現原來的遶境路線總共有三條，並推斷路線的變革應與百年新莊的發展變遷密切相關，歷經近一年的田野調查，結合新莊廟街的深度訪談與實地考察，並善用國土測繪中心圖資服務雲的相關資訊，最終一舉囊括實察繪圖組銀牌與國土測繪圖資獎雙料大獎。

教育局表示，新北市重視跨域合作與學習，以新課綱行動協作平臺及各課程發展中心，協助各學科課程推動及跨領域課程的研發，並透過在地就學大聯盟計畫持續挹注，讓學校能跨領域進行教育合作。本次競賽看見師生共同深度發掘在地特色亮點，並以地圖、論文、海報等形式具體展現學習成果，充分符應新課綱素養導向學習、探究與實作的精神。未來將持續培育學生統整性思考與問題解決能力，成為各領域所需，兼具競爭力及合作力之優質人才。