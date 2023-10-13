2023臺灣創新技術博覽會（TIE）於12日正式登場，由國科會、教育部、衛生福利部及中央研究院共同打造的「未來科技館」，集結了各大專校院及研發機構一同參展，以「全球科研鏈結臺灣」為主軸，聚焦永續綠能與先進材料、電子與光電、AIoT及智慧應用、精準健康等四大領域技術，除打造多個技術與主題體驗區，展出逾200件前瞻技術，也規劃趨勢論壇、媒合會等多項活動，豐富呈現未來的科技趨勢與產業脈動。

本屆臺灣創新技術博覽會以實體加線上的雙軌形式同步展出，實體展自10月12日至14日於臺北世貿中心展覽大樓舉辧，線上展則自112年10月6日至113年3月6日跨年展出，透過虛實跨域，讓民眾的逛展體驗更再升級。其中「未來科技館」實體展規劃 「AIoT 智慧應用」、「生技新藥與醫材」、「淨零科技」、「人文、運動、科技藝術」等4大技術展區，同步呈現跨部會重點計畫成果、TIE Award及「未來科技獎」得獎技術。

「未來科技獎」從逾500件報名作品中，入選出80件關鍵指標技術，展現大專校院等機構的研發能量，也讓觀展廠商及民眾更瞭解發明技術的實用性與創新特質，增進後續的技術交易、專利移轉、授權等，以期擴大產學合作交流的成效。其中學校運用教育部補助經費研發的得獎技術說明如下：

一、國立雲林科技大學「太陽能模組EL及IR熱斑瑕疵自動檢測技術」

臺灣的太陽能板架設數量隨著潔淨能源的需求攀高，然而，長時間暴露在自然環境中的板材，要是出現裂痕瑕疵，輕則影響發電效率，重則可能燒掉或爆炸。為了解決業者的痛點，該校「智慧辨識產業服務研究中心(IRIS)」結合無人機技術，研發出智慧檢測機制，短時間就能辨識出瑕疵所在的位置，讓廠商可以立即進行維修或清潔；此外，中心研發的太陽能模組EL瑕疵自動檢測技術，能夠精確找出模組上的各種瑕疵，方便太陽能廠評估後續應對方式。

國立雲林科技大學「智慧辨識產業服務研究中心(IRIS)」結合無人機技術，研發太陽能模組EL瑕疵自動檢測技術，能夠精確找出模組上的各種瑕疵，方便太陽能廠評估後續應對方式(照片/教育部提供)

二、國立清華大學「非接觸式防疫技術m'AI Touch」

新冠疫情帶動各式非接觸式防疫技術研發，但仍難以精準及普及應用，為杜絕病毒間接傳染的風險，本計畫團隊結合異質感測器與AI人工智慧演算法，研發出「m'AI Touch」系統，此技術應用於電梯防疫，讓使用者在搭乘電梯時，能高效且精確判斷欲選取的按鈕，只要隔空一指，可以同時保留原有操作習慣，還可與電梯按鍵保持完美的社交距離，大幅降低人們接觸各種病毒的機率。

「未來科技獎」得獎技術：國立清華大學「非接觸式防疫技術m'AI Touch」(照片/教育部提供)

「未來科技館」實體展開放至10月14日，現場有專業人員做更深入的導覽解說；也歡迎民眾前往官方網站（https://tie.twtm.com.tw/zh-tw/online_exhibition）參觀線上展出，透過數位展示技術一次飽覽臺灣充沛研發能量造就出的創新研發成果，即時掌握專業及創新的未來趨勢。