新北市教育局攜手泰山文化基金會辦理6場親職講座，為擴大參與及減少家長舟車勞頓，全面採用線上模式辦理，即日起開放免費報名，邀請名師線上談親子管教、親子關係經營、生活素養、閱讀等主題，希望透過一系列多元教養講座，傳授家長親子教養秘訣。

教育局表示，自99年起每年皆會與泰山文化基金會合作辦理「品德教育」及「生涯導航」親職講座，生活化的分享深受家長肯定，也透過與民間企業結合，協助家長充實教養知能，打造最優質的家庭教育環境。首場於9月27日線上登場，由親職教養作家尚瑞君主講「剛剛好的管教–讓孩子長出自信和力量」，作家以個人育兒經驗出發，語調充滿情感，充分同理家長心聲，貼近家長教養需求，線上參與人數高達500多人，反應相當熱烈。

黃姓家長在聽講後心有所感地表示，這場講座讓自己反省了昨晚跟女兒的風暴，總是慣性處理孩子的偏差行為，造成母女間距離越來越遠，往後希望能帶著覺察來改變自己。集美國小王老師也回饋，在講師的文字話語中感受到滿滿的能量，收穫非常多，更能正向面對學生的情緒。師長們對孩子除了要有滿滿的愛之外，教養得有原則與方法，否則將會弱化孩子的能力與發展，這需要反覆地練習與不斷地自我檢視調整。

第二場親職講座預計在10月25日晚上7時，邀請暢銷作家、知名講者兼爆文教練歐陽立中主講「爆發閱讀–高手這樣翻轉人生」。教育局補充，為了推廣適性幸福學，今年除200場適性宣導之外，每年將另辦理近千場、超過2萬名額的職探育樂營，更校校開設適性生涯課程，成立全國最多16所職探中心及全國唯一生涯發展教育中心，打造國小、國中、技高、大專校院整體一貫化的職涯發展校園環境，與家長共同引導孩子從親子教養、品德教育到「適性發展」，找到自己興趣、性向和專長，達到「以學生為中心，為幸福而教」。

欲獲取相關講座報名資訊可至泰山文化基金會網頁(http://www.taisun.org.tw)，或加入教育局專屬「新北適性發展line在一起」Line社群或臉書搜尋「新北學Bar」。