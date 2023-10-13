教育部為展現美感教育中長程計畫課程與教學成果，訂於10月14日至10月22日在臺灣當代文化實驗場C-LAB圖書館展演空間舉辦「生活中的每一課－美感進行式：扎根、跨域、創新」美感教育課程與教學成果展，匯聚「幼兒園美感教育扎根計畫」、「跨領域美感教育卓越領航計畫」及「美感與設計課程創新計畫」等3個課程與教學計畫成果，透過靜態展品呈現、互動式工作坊與講座等多元形式，感受美感教育之豐碩成果，並於今日舉辦開幕記者會，邀請各界共襄盛舉。

教育部表示，參與美感課程與教學相關計畫之高中以下學校及幼兒園約3,000校，遍及全國高級中等以下學校至幼兒園，結合國立臺灣師範大學、國立臺南大學、國立陽明交通大學等高等教育團隊之輔導與協助支持系統，共同發展與推動美感課程。展覽以「小我到大我」為核心理念，涵蓋自我探索、生態永續、文化保存與世界議題等4大面向，精選幼兒園到大專院校教師在教學現場投入發展的美感課程成果，並依主題規劃10大展區。另為呼應美感即生活之現在進行式，活動現場除了展示近130件教材、教學過程紀錄與作品之外，更別具巧思將課程教案製成小卡放置在展場各個角落，讓參與民眾也可以自行發掘與創造屬於自己的美感學習手冊。

以生態永續之特色展區為例，「來自土地的感動」展區將回收課本包裝材變身為「我的大耳朵」發呆聆聽亭；「美感串連式」展區則以可回收線材織造出「我是地球人」親子互動牆；「走出教室，向生活學習、向自然學習」展區使用回收玻璃作為鋪面設計，讓民眾可透過陽光，感受自然與美感交織出的魅力。藉由生活中常見回收物品再利用，結合美感創意元素，讓參與民眾能真切接觸與感受生活中的美感與美好，更進一步透過美感連結生態永續循環發展，啟發其對周遭環境與社會議題之關心。

展覽期間，臺灣當代文化實驗場將搖身一變成為美感學習基地，並安排展期限定的工作坊、講座等系列活動，於周末開放親子、大眾參與工作坊體驗美感課程；參與創作成果也將即時在展覽中展出，讓更多觀眾一起欣賞、參與創作。