根據國家發展委員會推估，台灣將於2025年邁入超高齡社會，如何面對老後生活並維持一定的生活品質，成為社會重要課題。兩廳院於2015年開始關注樂齡，除了為長者開設各式課程外，並於2022年正式啟動「青銀共創計畫」，舉辦橫跨台日英的分享會及多場表演藝術體驗課程，更於今年年初攜手雲門推出「兩廳院青銀共創 X 雲門《薪傳》素人版工作坊」。10月13日至10月15日，兩廳院再度邀請曾於去年青銀共創分享會線上交流的日本OiBokkeShi劇團創辦人菅原直樹與製作人武田知也，來台舉辦「失智友善戲劇培力」講座及工作坊，與民眾分享超高齡社會下如何利用表演藝術打造失智友善的環境。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，「樂齡計畫是兩廳院永續共融營運計畫之一，我們期盼以戲劇為媒介，打造多元的藝術參與活動。透過民眾對於樂齡計畫的熱烈回響，兩廳院意識到跨世代溝通交流的重要，而有了『青銀共創』計畫。在接觸長者的過程中，也逐漸體會長者需要的不單是身體上的律動，同時包含心靈上的照護。為此我們特別邀請日本OiBokkeShi劇團創辦人菅原直樹，分享以戲劇為媒介與失智者共享同一個世界的概念，盼望各個不同領域的推動者也一起加入，讓失智友善的概念可以走入社區，產生適合台灣的行動方案。」

菅原直樹是日本「老年與戲劇」（OiBokkeShi）劇團的創辦人，OiBokkeShi以「將戲劇的智慧帶入失智照顧現場，從戲劇現場看見照護議題的深度」為理念，由高齡者和照護人員共同創作演出，並發展許多結合戲劇方法與失智照護的工作坊，透過「戲劇視角」面對超高齡社會的種種議題。菅原直樹曾於專訪中提及，雖然從事表演藝術，但他希望自己不僅只是演員身分，於是在27歲那年開始從事照護工作。歷經2011年東日本大地震與一年後父親過世，讓他重新思考人生，決定搬離東京定居岡山縣，並試圖將所學的戲劇與從事的照護工作結合在一起，「戲劇的智慧可以應用在護理現場，而護理現場所獲得的知識可以帶入戲劇中，從而創造出更深層、前所未有的劇場作品。為了讓這種想法傳達給更多人，我認為戲劇工作坊可能是最好的途徑。」2014年，菅原直樹在岡山舉辦「老化與戲劇工作坊」，讓參與者輪流扮演失智症患者與照護員的角色，體驗溝通的可能性；之後更與岡山在地社區及店家合作遊走主題劇《夜路不怕黑》，讓觀眾走在社區街道上，觀看失智劇場演出。他的工作坊在日本獲得成功，受到日本各地醫院、護校、與地方政府的邀約製作，遊走劇並於2021年受邀至英國考文垂（Coventry）小鎮演出。

本次於兩廳院舉辦的「失智友善戲劇培力」講座及工作坊，先由10月13日的講座展開系列活動，兩廳院藝術推廣組組長王萱儀表示，「去年菅原直樹導演的線上分享，得到與會者的熱烈提問，我們從中觀察到，大家對於表演藝術如何提升社會失智友善意識感到好奇與充滿興趣。」講座將由菅原直樹與製作人武田知也介紹在日本進行的相關活動，探討表演藝術和高齡健康福祉的發展與未來。

「失智友善戲劇培力工作坊」則拆分10/13-10/15三日舉行，以戲劇出發設計體驗內容，藉由角色扮演、即興互動、未知感建立、場景建構等方式，藉此思考並建立與失智症者溝通的方法，提供第一線工作者跨領域深入交流的機會。此外，在照護現場常常出現觀念的動搖，需要進行不同價值觀的對話，工作坊也特別設計了「以老年和照護領域的意願衝突情境」，進行討論與練習，探索溝通的局限與開放，讓交流產生新的可能。