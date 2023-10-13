夢想淘心室10月13號【創時空】邀請第六屆湖南廣電風芒APP的實習生賴婕柔，婕柔透過湖南衛視實習活動為自己的職業生涯開闢了全新的方向。銘傳大學規定學生在大三時必須要有校外實習經驗，婕柔在得知有機會前往湖南廣電實習時，曾面臨著重要的決策。她需要決定是留在台灣實習，還是踏上去湖南廣電的冒險之旅。最終，婕柔選擇了挑戰自己的舒適區，決定前往湖南廣電，一個跨越海峽遠離家鄉的陌生地方，但她渴望看到更廣闊的世界，充分體現了探索和追求個人目標的期許。

在實習開始之初，婕柔原本期望能加入節目製作的領域，但最終自己被安排到風芒APP。儘管工作內容與最初設想不太一樣，但她仍然積極投入，為短影片剪輯和標題設計等工作。這其中，包括剪輯湖南廣電一些熱門綜藝節目，如《乘風破浪的姐姐》，這對她來說是一次重大挑戰。在實習過程中，婕柔透過不斷地剪片、下標題等工作，鍛鍊自己在這一領域的技能和能力。她認為在風芒APP實習的經歷非常值得，為她未來的職業生涯提供了寶貴的機會。

婕柔於實習期間參加破冰活動。(攝/景義婷)

婕柔還強調，風芒APP是一個相對新的新媒體平台，提供了許多原創內容，為實習生提供了豐富的學習和發展機會。她自願加入文娛組擔任實習生，這使她能親自剪輯影片，並在經過老師審核後，將作品上傳到平台上，為觀眾提供精彩內容。

參加湖南衛視的實習履歷改變了婕柔對未來生涯發展的看法，她現在渴望朝綜藝導演的方向全身心投入。對於婕柔來說這一經歷不僅使她獲得了寶貴的工作經驗，還啟發了她對職業生涯的更深思考，展示了挑戰自己舒適區的力量和價值。

婕柔畢業製作連結: https://user208238.pse.is/5a4e3g

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