義守大學歡慶33週年生日，將社團博覽會暨嘉年華與校慶結合，打破以往，舉辦長達一星期的校慶週系列活動。聚焦13、14日，13日晚間星光草地迎新演唱會，由實力派歌手艾薇、陳勢安、理想混蛋等藝人輪翻上陣炒熱氣氛，另外還有創意舞蹈競賽活動，學生們舞力全開爭取冠軍；14日接力登場的是體育競賽，包括排球、籃球等，全校師生熱情參與，校園盛况空前。

義守大學創意舞蹈競賽，學生舞力全開，為校慶活動揭開序幕。(照片/義守大學提供)

義守大學星光草地迎新演唱會，學生化身迷哥迷姊，與眾多歌手歡慶創校33週年。(照片/義守大學提供)

義守大學校長古源光開心表示，今年是創校33週年，有義大姊妹校，英國諾丁罕特倫特大學（Nottingham Trent University，NTU）的國際副校長Prof. Cillian Ryan率領團隊遠到而來，還有高雄師大、屏東大學、中山高中和義大國際高級中學等校長與副校長、立法委員林岱樺，以及義大校友總會共襄盛舉。來自英國諾丁罕特倫特大學的國際副校長Prof. Cillian Ryan，以中文「義守大學，您好」，向所有師生問好，他說今年也是義守大學與諾丁罕特倫特大學建立姐妹校10週年，最近駐英國台北代表處更向他透露義守大學與NTU的合作是最成功的華語文交流計畫之一，期望未來有更密切的發展。立法委員林岱樺則提到，義守大學有10學院、40多個學系，與台大、成大一樣，都是全臺少數有醫學院的全方位綜合型大學，培養了各產業所需的即戰力人才。

義大長期多元發展的教學投入，造就國內外無數傑出人才，像剛拿下亞運3X3男籃金牌的成員余祥平，正是義守大學企業管理學系四年級學生，在學校與籃球隊的支持下為國爭光，更是義守之光；另外，9月初隨總統蔡英文出訪邦交國史瓦帝尼的高雄市長陳其邁，在參訪中更指出，史國有多位醫生都是從義大「醫學院」學士後醫學系外國學生專班畢業後返國行醫；史瓦帝尼世界基金會（Eswatini Global Fund）組織中Country Coordinating Mechanism（CCM）的現任CEO，Nkosikhona Advocate Dlamini，正是義大畢業的傑出校友，可見義守大學為國際人才培育基地。

今年義守大學遴選出3位傑出校友及2位青年優秀校友，並在校慶當天頒獎。獲傑出校友，來自馬來西亞的林碧慧，在2007年畢業於義守大學大傳系，過去曾獲得Campaign雜誌評選為「亞太區最受關注女性殊榮」，接著在又獲得該雜誌「大中華最受關注女性」的肯定，她非常感謝母校的教育之恩。同樣榮獲傑出校友的陳曾四欣，畢業於2023年義守大學EMBA，與夫婿創立鋼鐵事業有成，並且長期投入社會公益活動，她秉持活到老、學到老的精神，於2021年加入義大EMBA，她很感謝義大副校長李樑堅、指導教授李建興的鼓勵，讓她在年過70後完成學業。另一位傑出校友的陳鈞楷目前任職於外商公司總經理，2001年畢業於義守大學財金系，他很謝謝義守大學的教學養分，成就他在職場上發光發熱。

獲頒青年優秀校友的陳冠豪，畢業於廚具設計與經營管理產業碩士專班，承接家族廚具事業的他，選擇義大相關學系攻讀研究所，將所學與事業相互結合。一樣是獲得青年優秀校友獎，畢業於管理碩士班的湯淯甯，曾在2018年獲選十大傑出青年，本身是休閒渡假村的主廚，更擔任全國各大廚藝競賽評審，實力備受業界肯定。