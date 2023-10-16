10月14日新埔柿餅節，玄奘大學於其長期駐點基地潘屋準備了新埔旱坑柿家展覽、創新創業市集、手工DIY、玄大社團與旱坑律動班表演，以及柿太郎繪本導讀等五種不同類型的項目，展現出與傳統柿餅展售不同風格的體驗活動，並將新埔老屋新生的成功案例潘屋介紹給社區居民及來訪民眾。

創新創業市集中的柿子乳酪抹醬及手作麵包。(照片/玄奘大學提供)

為增進與地方居民的互動，玄奘大學準備了50份百元遊園券讓新埔鎮民憑身分證即可領取，於攤位消費，現場也顯得熱鬧非凡。玻璃墜飾、柿子沐浴球、柿染等DIY活動也場場爆滿，使老屋呈現不同於以往的活力。此次柿餅節活動之特別在於，教育部大學社會責任推動中心委員也蒞臨指導，並對玄大團隊的成就表示贊賞。邱委員表示，在現場可以充份感受到玄大師生結合校系專長在社區長期付出的心力，期許玄大未來可以利用學校工藝專長結合客家伙房文化，連結新埔傳統客家與新竹科技新貴。

受廣大民眾喜愛的DIY活動-玻璃鋁線項飾。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學「新埔旱坑柿家創新永續計畫」主持人謝明勳透露，此次玄大獲教育部USR計畫的經費補助，很高興可以在自己的長駐據點潘屋來舉辦柿餅節相關活動，內容也更豐富完整。參與民眾葉先生也提到，活動相當精彩豐富，沒想到新埔柿餅有那麼多不同的商家特色，並且結合多種的創意應用，例如VR導覽、柿子風味三色奶茶、柿子乳酪抹醬、柿太郎繪本等。

適合親子共賞的柿太郎繪本導讀活動。(照片/玄奘大學提供)

「新埔旱坑柿家創新永續計畫」於新埔旱坑社區已深耕十年，團隊成員除協助社區產業創新及活化之外，也不定期的進行各式展演及手工DIY活動，期望能使新埔成為幸福的農村示範點。