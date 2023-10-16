第二屆「WE BATTLE街舞大賽」於台北火熱登場，本屆除冠軍隊伍獨得新台幣一百萬元獎金外，亞、季軍也各可獲得三十與二十萬元獎金。最終十五組入選決戰舞台的強隊，多數已在國內具指標的舞蹈競賽中斬獲大獎，所以本屆WE BATTLE決戰無論在實力或首獎的高額獎金上，皆可謂是含「金」量最高的舞界盛事。在陣容強大的專業評審團審核下，最終由「IPLOCKERS」奪冠獲得百萬首獎。

WE BATTLE 街舞好手圓夢的最佳助力

WE BATTLE街舞大賽主辦人黃培峻(Erice)。(照片/華揚國際展覽有限公司提供)

主辦人黃培峻(Eric)表示：「WE BATTLE街舞大賽」旨在替街舞好手打造專業之路的圓夢舞台，「這場比賽充分展示了台灣街舞的實力和潛力，且它不僅是一個競賽，更是一個聚集和扶持台灣街舞文化的平台，希望這場比賽可以鼓勵年輕街舞者們繼續追求夢想、繼續努力奮鬥」。主辦單位希望透過高強度的競賽，讓專業舞者以舞會友並相互交流，活絡台灣街舞文化。街舞近年已漸成台灣青少年的主流文化，尤其是在疫情過去的這一年，大小型街舞比賽的蓬勃發展，也反映出了台灣年輕一代對於藝術和表演的熱忱，我們期待能夠持續將街舞文化傳承，並推動台灣街舞文化在國際舞台上大放異彩。

神級評審陣容《KINJAZ》Anthony Lee跨海助陣

國際知名舞團創辦人Anthony Lee。(照片/華揚國際展覽有限公司提供)

第二屆「WE BATTLE 街舞大賽」邀來龐大陣容的評審團，像是美國舞蹈界天團《KINJAZ》創辦人Anthony Lee就跨海助陣擔任評審之一。Anthony Lee表示：「這次擔任評審是個美好經驗，我完全被台灣街舞團隊的實力所震撼！此外也要非常讚賞主辦單位展現出的專業態度和周到的安排，令人印象深刻，絕對是國際級水平。」 台灣知名舞界大師評審：柏青、SEVEN金晧天、囂張、Nike Chen、剛一、小姬、田一德等老師，也在活動最後上演精采的世紀大合舞，評審們自己都笑說：這樣的組合機會實在太難得。而有幸在現場觀賞到巨星級街舞大師們合舞的民眾也紛紛報以熱烈的掌聲與歡呼。

國內外品牌跨界支持正能量展演活動

《WE BATTLE街舞大賽》由「華揚國際展覽有限公司」號召主辦，今年集結多家國內外品牌一起加入支持街舞的行列。主辦單位表示：由於有跨產業與品牌的共襄盛舉，才能讓本屆賽事有更為豐厚的資源，支持專業的街舞愛好者朝向圓夢之路。