教育部為提供大專校院原住民學生多元學習機會，特委託國立臺東大學於今（112）年10月13日至15日在宜蘭縣辦理全國大專校院原住民族青年進階領袖培育營，課程涵蓋國內行動發想、國際交流經驗分享，以及在地實踐與效益擴散等內容，除有助於深化原住民學生對原住民族文化的認同外，也可提升國際觀，讓原住民學生成為兼具原住民族文化內涵及競爭力的領袖人才。

今年各區域原資中心已辦理4場次初階領袖培育營，帶領原住民學生體驗部落生活，以及探討原住民族當代議題。(照片/教育部提供)

教育部今年補助144所大專校院原住民族學生資源中心經費，並透過北、中、南、東4區6校區域原資中心，提供區域內夥伴學校諮詢、經驗交流與觀摩。今年各區域原資中心已辦理4場次初階領袖培育營，帶領原住民學生體驗部落生活，以及探討原住民族當代議題，初階領袖培育營的學員表示「營隊活動很充實，看到部落的哥哥、姊姊們很用心的在延續自己的文化，真的很佩服，未來也要去想自己能帶給部落什麼？」「參加活動後讓我更深入思考我們是誰？來自哪裡？我以原住民族為榮」，區域原資中心也鼓勵參與學生，進一步參加全國性的進階領袖培育營。

原住民族青年進階領袖培育營，課程涵蓋國內行動發想、國際交流經驗分享，以及在地實踐與效益擴散等內容。(照片/教育部提供)

全國大專校院原住民族青年進階領袖培育營主題「We 構」（音同We go！），有一同構思、建構的意思；此外，構樹這種植物，在原住民族部落被廣泛應用，對於南島語系民族也具有重要的文化象徵意義。完成初階領袖培育營的原住民學生於10月13日抵達宜蘭縣，參與臺東大學精心安排的3天2夜進階課程，內容包含「從部落出發，探尋世界之路」、「青年培育與在地實踐行動」、「開啟全球部落任意門」及「青年發展與公共事務的能量」等議題，由多位具備國際經驗的講師引導學生深入探討，期待透過相互交流與學習，讓學生可以像是承載原住民族文化的構樹種子，不斷茁壯，拓展全球視野，並擴散影響力。