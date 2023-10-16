匯聚全球創意的盛會「2023年台灣創新技術博覽會（Invention Competition of Taiwan Innotech Expo 2023）」實體展吸引了近5萬名參觀者，藉由各國發明交流，使台灣成為一個國際研發交易樞紐平台。在這個頂尖的競爭舞台上，近530件作品參賽，涵蓋半導體、資通訊、生技醫藥、機械及日常用品等多種領域，其中由中臺科技大學行銷管理系張馨云教授、王萬琳教授、趙建蕾教授、陳霈菱同學及曾婉庭同學組成的師生團隊，以獨特的創意和堅持，打造出了一個引人注目的作品，在眾多優秀競爭者中，脫穎而出，榮獲銅牌殊榮。

中臺科技大學行銷管理系張馨云教授、王萬琳教授、趙建蕾教授、陳霈菱同學及曾婉庭同學組成的師生團隊榮獲銅牌殊榮。(照片/中臺科技大學提供)

團隊作品「多功能手帕夾結構Multifunctional Handkerchief Clip Structure」設計靈感來自於關懷嬰幼兒的需求，提供一種結合於布偶本體上並同時設有至少一收納袋的多功能手帕夾結構，此次的設計不僅僅是一個普通的夾子，更是結合了奶嘴夾、夾持固定、吊掛和物品收納等多重功能。更令人驚奇的是，團隊的設計中加入了特殊觸感區，利用不同材質設於布偶上，提供嬰幼兒進行觸覺感知訓練，達到觸覺練習及刺激腦部發展的教具功效，同時還可作為安撫工具。這不僅是一個實用、不佔空間且方便攜帶的設計，更是關心嬰幼兒發展的創意。

團隊作品「多功能手帕夾結構Multifunctional Handkerchief Clip Structure」設計靈感來自於關懷嬰幼兒的需求。(照片/中臺科技大學提供)

此次獲得銅牌獎的榮譽，是對中臺科大行銷系師生團隊辛勤努力的肯定及優質教育的成果。學校一直以來致力於培養學生的創新思維和實踐能力，而這支團隊正是此教育理念的最佳實踐者，他們的成功，凝聚了學校師生的智慧和心血，期盼更多的團隊在創新的道路上邁出堅實的步伐，以創意作品造福廣大群眾。