現任美國加州索諾瑪州立大學（Sonoma State University）的李明東校長昨日應邀返台至母校東海大學演講，身為台灣之光的他在演講中不斷鼓勵大學生應建立對自己的自信。他表示人生成功的關鍵，就是相信自己並建立自信，他強調生命必須不斷在面對困難時去勇敢解決問題，更要不斷的用新的方法去克服問題。

四十年前，一位穿著短褲搭乘金馬號巴士來到位於台中大度山東海大學的台東囝仔，畢業四十多年後，以首位台籍當上美國加州州立大學系統校長的身份，返回母校獻上第一場演講，李明東校長以「我的成長與領導理念：台東囝仔，東海學子，美國大學校長」為主題，向師生分享他的學習歷程與成功法則。

李明東說，當年高中畢業考上東海外文系的他，隻身一人穿著短褲從酷熱的台東來到位於台中大度山的東海，巴士抵達時已經晚上，走進校園迎接他的是煙霧裊裊猶如森林的廣大校園，眼前的漆黑夜晚充滿寒意，但就在無助之際，他遇見一位團契的學長伸手給予他溫暖，提供他晚餐，也安排他住宿，四十多年後，這一幕仍歷歷在目，他說，「感動」這就是東海給他的第一印象，而獨特的人文學術環境，以及日後接觸的勞作教育，更培養出他面對往後生命挑戰的能力。

喜歡讀書的李明東說，東海最讓他懷念的是濃濃的書香味，因為來自台東的他沒有這樣的大圖書館，當年當他進人東海圖書館時，一入館就聞到那圖書館獨有的香氣，拿起那厚厚的書籍時，更讓他沈浸在這樣的書香環境之下，他當年閱讀校長曾約農祖父曾國藩的手稿，還讓他鑽研起太平天國的歷史。他認為東海一直以來都有很強的人文素養氛圍，這對於培育學生的軟實力相當重要，就以他自己為例，東海的大學外文系的教育幫助他培養出自信，努力解決問題去克服學習英文的障礙，到美國之後遇到的挑戰接二連三，但同樣以這樣的心態去面對挑戰並能迎刃而解，他強調，建立自己的自信心，才可以面眼前的挑戰。

李明東也強調，無欲則剛，有容乃大，多元的美國經驗，也教導他了解多元文化差異，不僅要學會用包容與大家相處，還要更有自信，不要怕犯錯，唯有不斷的犯錯與嘗試，才能成就卓越。提到台灣大學遇到的問題，李明東說，他了解台灣面臨少子化的危機，即使美國索諾瑪州立大學也在面臨招生的挑戰，他相當肯定東海大學今年的招生成果與對未來建構的方向，希望索諾馬與東海大學未來進行更多的合作與交流。

東海大學校長張國恩指出，李明東校長不僅是東海之光，更是台灣之光，他和李明東校長擁有一致的教育理念，彼此分享當前的教育問題時，皆認為大學教育的目的是培育學生多元發展，建立專業能力與自信，大學所做的任何改革，學生都應是最大的獲益者，如此才可以永續，大學也能夠在少子化的時代裡繼續保有競爭力。外文系系友會長鄭哲民擔任演講引言人時也表示，他肯定李明東對教育的貢獻，他的成就也說明東海人不僅具備扎實的專業技能，還具有放眼世界的能力，李校長在美闖蕩克服艱難，最後當上美國加州州立大學系統索諾瑪大學的校長，成果相當不易，他的經歷值得所有人去學習，尤其他分享自己建立自信，解決處理問題的能力值得效法。

李明東校長以「我的成長與領導理念：台東囝仔，東海學子，美國大學校長」為主題，向師生分享他的學習歷程與成功法則。(照片/東海大學提供)