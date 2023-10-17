為開拓學生視野，並提升地方藝文風氣，國立臺南大學音樂學系特於光輝十月推出《精湛雙十系列音樂會》，將於10月20日及27日晚上7時30分在該校雅音樓音樂廳舉行二場演出，歡迎音樂同好共襄盛舉。

10月20日演出貝多芬《大公三重奏》，由南大音樂系與TASO台灣藝術家交響樂團聯合舉辦，此作品乃貝多芬鋼琴三重奏中之傑作，也是貝多芬以鋼琴家身份參與演出的告別舞台之作。本音樂會由南大音樂系楊美娜、蔡耿銘、權雋文三位老師聯合演出、施金農老師導聆；三位音樂家合作過多場音樂會，默契十足，精彩可期。

10月27日為領略聲音之美《歌之禮讚篇》，由南大音樂系與聲樂家協會聯合舉辦，音樂會邀請南大的專兼任老師、校友以及中南部優秀的歌唱家一起演出，並由羅國旺老師導聆；演唱類型有歌劇、藝術歌曲等曲目，每首都是作曲家經典且極其動聽的作品，聽眾可領略資深歌唱家深厚的藝術涵養，及年輕歌唱家在藝術上的時代詮釋，感受傳統與風格在歲月中遞嬗交織的錦繡，如同繁花爭艷的音樂盛會。

南大表示，南大音樂學系歷史悠久，培育中小學音樂教師、職業樂團演奏人員、音樂行政人員、音樂班教師及音樂創作技術人才等，不僅師資陣容堅強，並經常邀請國際級大師、國內外團體合作演出。本二場精彩音樂會均採免費入場、自由入座方式，歡迎各界參與。詳細資訊請洽南大音樂系郭小姐：06-213-3111分機712。